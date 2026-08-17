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এই সুবিধা আর পাবেন না! রেশন নিয়মে বড় বদল: নতুন পদ্ধতি জানুন

Ration New Rules: আর আলাদা আলাদা নয়, একই পরিবারকে এবার এক জায়গা থেকেই নিতে হবে বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এখন থেকে এক পরিবারের সমস্ত সদস্যের শুধুমাত্র একটি জায়গা থেকেই রেশন তুলতে হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 17, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:30 PM IST
এই সুবিধা আর পাবেন না! রেশন নিয়মে বড় বদল: নতুন পদ্ধতি জানুন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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