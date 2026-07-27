/রাজ্যের শিক্ষক বদলিতে বড় পরিবর্তন: কারা পাবেন ট্রান্সফারের সুযোগ? কার কোথায় বদলি হবে? নতুন নীতিতে চমক রাজ্যের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও স্পনসরড স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (Pupil-Teacher Ratio বা PTR) স্বাভাবিক রাখতে এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে শিক্ষক বদলি বা 'সারপ্লাস ট্রান্সফার' (Surplus Transfer) প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন বিকাশ ভবনের।
মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত পদ্ধতিতে বিশেষ সংশোধন করে নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) প্রকাশ করেছে রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতর।
২০০৯ সালের ‘শিক্ষার অধিকার আইন’ (RTE Act) অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে প্রতি ৩০ জন পড়ুয়া পিছু ন্যূনতম ১ জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজ্যের বহু সরকারি স্কুলে এই অনুপাতের চরম সামঞ্জস্যহীনতা চোখে পড়েছিল। কোথাও পড়ুয়া না থাকা সত্ত্বেও একাধিক শিক্ষক উপস্থিত, আবার কোথাও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকলেও চরম শিক্ষক-সংকট বিদ্যমান।
এই বৈষম্য দূর করতে দফতরের এই নয়া নির্দেশিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
নয়া এসওপি-র মূল নিয়মাবলী ও বয়সগত অগ্রাধিকার
গত ১৫ জুলাই প্রকাশিত দফতরের প্রাথমিক এসওপি-তে বলা হয়েছিল যে, প্রবীণ শিক্ষকদের আগে উদ্বৃত্ত বা 'সারপ্লাস' হিসেবে ধরে বদলি করা হবে। তবে শিক্ষক মহলে সেই নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ও আপত্তি ওঠার পর দফতর নিজ সিদ্ধান্ত সংশোধন করে।
শুক্রবার প্রকাশিত নতুন নিয়মে জানানো হয়েছে:
নবীনদের অগ্রাধিকার: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্কুলেই উদ্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বয়সে নবীন বা কমবয়সি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রথমে বিবেচনা করা হবে।
প্রবীণদের ছাড় ও সুযোগ: অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শিক্ষকরা তাঁদের পুরনো স্কুলেই থেকে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে প্রবীণ কোনও শিক্ষক যদি স্বেচ্ছায় বদলি হতে চান, তবে তিনি সারপ্লাস ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সুরক্ষা: মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে যদি কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের মাত্র একজনই শিক্ষক থাকেন, তবে তাঁকে বদলি না করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। কিন্তু একই বিষয়ের একাধিক শিক্ষক থাকলে, সেক্ষেত্রে বয়সে কনিষ্ঠ বা ছোট শিক্ষককেই বদলির জন্য বাছাই করা হবে।
প্রধান শিক্ষকদের ছাড়: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের (Headmasters/Headmistresses) এই সারপ্লাস ট্রান্সফারের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।
স্কুল নির্বাচন
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সারপ্লাস ট্রান্সফারের আওতায় থাকা শিক্ষকরা তাঁদের পছন্দের যেকোনও ৩টি নতুন স্কুলের বিকল্প (Option) বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে যদি তাঁদের নির্দেশিত ৩টি স্কুলে কোনও শূন্যপদ না থাকে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পরিদর্শক (DI) বা ডিপিএসসি (DPSC) চেয়ারম্যান যে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং যে স্কুলে পাঠাবেন, সেটাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
গত ১০-১৫ বছরে উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হওয়া বহু স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক পদের ঘাটতি রয়েছে। নতুন নিয়মে উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের এই সমস্ত আপগ্রেডেড স্কুলেও বদলির বিশেষ সুযোগ রাখা হয়েছে।
পড়ুয়াশূন্য স্কুল ও এসআই-দের দায়িত্ব
যে সমস্ত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা শূন্য বা 'জিরো এনরোলমেন্ট' হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হবে। এমন বন্ধ বা পড়ুয়াশূন্য স্কুলের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবেন সংশ্লিষ্ট সাব-ইনস্পেক্টর (SI)। এসআই-রা ওই স্কুলের কাস্টোডিয়ান হিসেবে কাজ করবেন এবং সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা দ্রুত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করবেন।
প্রয়োজনে, ছাত্রশূন্য অথচ শিক্ষক পদ অনুমোদিত রয়েছে এমন স্কুলের শিক্ষক পদ নির্দেশিকা জারি করে প্রত্যাহার করা হবে এবং যেখানে শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে সেই পদ পুনরায় পুনর্বিন্যাস করা হবে।
রাজ্যের যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার আলো নিভে যাওয়ার মুখে, সেখান থেকে শিক্ষকদের তুলে এনে শিক্ষক-সংকটে ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলিতে পাঠাতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। ১০ দিনের মধ্যে আনা এই নীতিগত পরিবর্তনের ফলে প্রবীণ শিক্ষকরা স্বস্তি পেলেও, দ্রুত এই প্রক্রিয়া কার্যকর করাই এখন বিকাশ ভবনের মূল লক্ষ্য।
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