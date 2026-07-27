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রাজ্যের শিক্ষক বদলিতে বড় পরিবর্তন: কারা পাবেন ট্রান্সফারের সুযোগ? কার কোথায় বদলি হবে? নতুন নীতিতে চমক রাজ্যের

West Bengal school teacher's transfer: ২০০৯ সালের ‘শিক্ষার অধিকার আইন’ (RTE Act) অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে প্রতি ৩০ জন পড়ুয়া পিছু ন্যূনতম ১ জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজ্যের বহু সরকারি স্কুলে এই অনুপাতের চরম সামঞ্জস্যহীনতা চোখে পড়েছিল। কোথাও পড়ুয়া না থাকা সত্ত্বেও একাধিক শিক্ষক উপস্থিত, আবার কোথাও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকলেও চরম শিক্ষক-সংকট বিদ্যমান। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:53 PM IST
রাজ্যের শিক্ষক বদলিতে বড় পরিবর্তন: কারা পাবেন ট্রান্সফারের সুযোগ? কার কোথায় বদলি হবে? নতুন নীতিতে চমক রাজ্যের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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