সরকারি স্কুলে প্রাইভেট টিউশনির 'সিন্ডিকেট'! এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের

পার্থ চৌধুরী: খাতায়-কলমে বেআইনি। কিন্ত সে আর মানছে কে! সরকারি ও সরকার অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধে যখন কড়া অবস্থান নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট, তখন আন্দোলনের পথে পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি। সংগঠনের সভাপতি রাজ্য সভাপতি হীরালাল মণ্ডলের অভিযোগ, স্কুলে এক শ্রেণির শিক্ষক রীতিমতো ‘সিন্ডিকেট’ তৈরি করেছেন। তাঁদের কাছে টিউশন না পড়লে পড়য়াদের পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়া-সহ নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে'।
টিউশনি বাজারে স্কুলের শিক্ষকদেরই চাহিদা বেশি। আর সেই শিক্ষক যদি হন সরকারি স্কুলের, তাহলে তো কথাই নেই। স্কুলের আগে বা পরে নিজের বাড়িতেই টিউশনি করছেন। কেউ কেউ তো আবার রীতিমতো কোচিং খুলে বসেছেন। ফলে বিপাকে গৃহশিক্ষকরা।
পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি রাজ্য় সভাপতির দাবি, '২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪ সালের কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করা আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রমরমিয়ে টিউশনির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন এক শ্রেণির শিক্ষকরা'। বিকাশ ভবন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, জেলা স্কুল পরিদর্শক এমনকী বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে নির্দিষ্ট প্রমাণসহ নাম ধরে লিখিতভাবে জানিয়ে কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ।
মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করেছে আদালত। রাজ্য হলফনামা দেওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
এর আগে, জুন মাস সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধে নির্দেশিকা করে শিক্ষা দফতর। নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ, কোনও সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলে কর্মরত শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন না। যদি কোনও শিক্ষক নিজ স্কুলের বা অন্য কোনও পড়ুয়াকে প্রাইভেট টিউশন দেন, তবে সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শক এবং স্কুলশিক্ষা দপ্তর তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের ২৮ নম্বর ধারায় সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
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