Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /সরকারি স্কুলে প্রাইভেট টিউশনির সিন্ডিকেট! এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের

সরকারি স্কুলে প্রাইভেট টিউশনির 'সিন্ডিকেট'! এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের

private tuition ban in West Bengal:  খাতায়-কলমে বেআইনি। কিন্ত সে আর মানছে কে!  রাজ্যজুড়ে রমরমিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করছেন সরকারি ও  সরকার অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষকরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:19 PM IST
সরকারি স্কুলে প্রাইভেট টিউশনির 'সিন্ডিকেট'! এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের
Image Credit: আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সরকারি স্কুলে প্রাইভেট টিউশনির 'সিন্ডিকেট'! আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের
2
3
4
5