/রাজ্যে সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মের রঙ বদলাচ্ছে? কেমন হবে নতুন স্কুলড্রেস? স্কুল বিল্ডিঙয়ের রং নিয়েও বিরাট ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যের শিক্ষা দফতর এবং সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামোয় বিরাট বদল। পরিবর্তনের বার্তা দিলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ও প্রশাসন। দীর্ঘ দিন ধরে রাজ্য জুড়ে সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বিল্ডিঙে নির্দিষ্ট রঙের যে একচেটিয়া প্রথা তৈরি হয়েছিল, তাতে এবার বড় বদল আসতে চলেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্কুল ভবনের রং নির্বাচন থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম-- সবক্ষেত্রেই অতীতের ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
স্কুল ভবনের রঙে আর কোনও বাধ্যবাধকতা নয়
এতদিন রাজ্য জুড়ে সরকারি ও সরকারি পোষিত স্কুলগুলোতে একটি নির্দিষ্ট রঙের বিন্যাস মেনে চলার প্রবণতা বা নির্দেশিকা দেখা যেত। তবে নতুন পদক্ষেপে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, স্কুল বিল্ডিঙয়ের রং নির্বাচন নিয়ে আর কোনও নির্দিষ্ট চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম থাকবে না। কর্তৃপক্ষ চাইলে নিজেদের পছন্দ ও পছন্দমতো নান্দনিকতা অনুযায়ী স্কুল বাড়ির রং নির্বাচন বা পরিবর্তন করতে পারবেন।
'যা ইচ্ছে তা-ই রং করা যাবে'— এই নীতির ফলে স্কুলগুলি এখন থেকে তাদের পরিবেশ ও ভবন সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
ইউনিফর্ম থেকে সরছে 'বিশ্ব বাংলা' লোগো
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি আসছে ছাত্রছাত্রীদের পোশাক বা ইউনিফর্মে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্কুলের ইউনিফর্ম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে 'বিশ্ব বাংলা' লোগো। গত কয়েক বছরে পোশাকের নির্দিষ্ট ডিজাইনে যে লোগোর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, এবার থেকে তা পোশাকের গায়ে আর থাকবে না। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে মূলত স্কুলের নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস ফুটে উঠেছে।
অতীতের ঐতিহ্য ফেরাতে রঙের পরিবর্তন
ইউনিফর্মের পোশাক ও তার রঙের ক্ষেত্রে অতীতে যে প্রথা বা ঐতিহ্য ছিল, সেটিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। তৃণমূল আমলের আগের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা বা পুরনো নিয়মকে ফিরিয়ে আনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোনও একটি স্কুলে অতীতে অর্থাৎ এই পরিবর্তনগুলির আগের সময়ে যে রঙের পোশাক চালু ছিল, সেই একই রঙের পোশাক আবার ফিরিয়ে আনা হবে।
কোন স্কুলের ড্রেস কেমন হবে?
যদি কোনও স্কুলে অতীতে পোশাকের রং 'নীল-সাদা' থেকে থাকে, তবে সেখানে নীল-সাদাই বহাল থাকবে। আবার অন্য কোনও স্কুলে অতীতে যদি অন্য কোনও রঙের পোশাকের ঐতিহ্য বজায় থেকে থাকে, তবে সেই হাসপাতাল বা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুরনো সেই নির্দিষ্ট রঙের পোশাকই চালু করা হবে। সোজা কথায়, তৃণমূল আমলের সিদ্ধান্তের পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্কুলে যে পোশাক ও নকশা প্রচলিত ছিল, হুবহু সেটিকেই ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি তাদের নিজস্ব পুরনো পরিচয় ও ঐতিহাসিক নকশা নতুন করে ফিরে পেতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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