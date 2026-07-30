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রাজ্যে সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মের রঙ বদলাচ্ছে? কেমন হবে নতুন স্কুলড্রেস? স্কুল বিল্ডিঙয়ের রং নিয়েও বিরাট ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

West Bengal Govt school uniform and school building colour change: ইউনিফর্মের পোশাক ও তার রঙের ক্ষেত্রে অতীতে যে প্রথা বা ঐতিহ্য ছিল, সেটিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। তৃণমূল আমলের আগের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা বা পুরনো নিয়মকে ফিরিয়ে আনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:21 PM IST
রাজ্যে সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মের রঙ বদলাচ্ছে? কেমন হবে নতুন স্কুলড্রেস? স্কুল বিল্ডিঙয়ের রং নিয়েও বিরাট ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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