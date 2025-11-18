SIR in Bengal: BIG Update: সব বিতর্কের শেষ! ভূ-ভারতে প্রথমবার, কড়া কমিশন বাংলায় SIR-এ এবার AI দিয়েই...

SIR in Bengal: BIG Update: সব বিতর্কের শেষ! ভূ-ভারতে প্রথমবার, কড়া কমিশন বাংলায় SIR-এ এবার AI দিয়েই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-এর শুরু থেকেই বিতর্কের শেষ ছিল না (SIR in Bengal)। এবার সব বিতর্কের অবসান। বাংলায় এসআইআর (Bengal SITR) নিয়ে চলে এল বড় আপডেট! ভূ-ভারতে প্রথমবার এমনটা ঘটতে চলেছে। বাংলায় SIR-এর ক্ষেত্রে এবার AI (Artificial Intelligence) ব্যবহার করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)। AI দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ও মৃত ভোটার (fake or deceased voter) শনাক্ত করবে নির্বাচন কমিশন।
ভুয়ো, মৃত ভোটার ধরতে এবার AI
ভোটার তালিকার (Voter List) ছবির মধ্যে মুখের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ (Face Analysing) করে AI সিস্টেম একাধিক স্থানে নাম রয়েছে এরকম একই ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ায় ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম (fake or deceased voter) তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ঠেকাতেই নির্বাচন কমিশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক (Artificial Intelligence) যাচাইকরণ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে চলেছে। AI নির্ভর এই সিস্টেম ভোটার ডেটাবেসকে স্ক্যান করবে। তারপর বিভিন্ন ছবির মধ্যে মুখের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ (Face Analysing by AI) করবে। তারপর এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে, যাদের নাম বা ছবি একাধিক জায়গায় রয়েছে।
কেন AI, কীভাবে ভুয়ো ভোটার ধরবে AI
সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কমিশনের (Election Commission) এক আধিকারিক বলেন, “পরিযায়ী শ্রমিকদের ছবি অপব্যবহারের অভিযোগ বেড়ে যাওয়ার কারণেই আমরা এআই-এর সাহায্য নিচ্ছি। এআই নির্ভর ফেসিয়াল ম্যাচিং প্রযুক্তি (Facial Matching) ব্যবহার করে এমন সমস্ত ঘটনা শনাক্ত করা হবে, যেখানে একই ভোটারের ছবি ভোটার তালিকার একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের ছবি অপব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসার পরই এই পদক্ষেপটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বুথ-লেভেল অফিসারদের (BLO) ভূমিকা আগের মতোই থাকবে বলেও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
BLO-রা কী করবেন
ওই আধিকারিক বলেন, “AI যাচাই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার সত্ত্বেও BLO-দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ-ই থাকবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদেরই ভোটারদের ছবি সংগ্রহ করতে হবে। বুথ-লেভেল এজেন্টরা (BLA) এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে দিলেও, স্বাক্ষর যাচাইয়ের জন্য BLO-দের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে।" একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “BLA-দেরও ভোটারদের কাছ থেকে হাতে লেখা বিবৃতি সংগ্রহ করতে হবে। যাতে নিশ্চিত করা যায় যে গণনা ফর্মগুলি তাঁদের উপস্থিতিতেই পূরণ করা হয়েছে।”
কোথাও কোনও নিয়মের সঙ্গে আপোস নয়
কোথাও কোনও নিয়মের সঙ্গে আপোস করা হবে না বলে জোর দেন কমিশন কর্তা। স্পষ্ট জানান, “গণনা ও ফর্ম ফিল-আপের পর যদি কোনও ভুয়ো বা মৃত ভোটার শনাক্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বুথের BLO-ই তার জন্য দায়ী থাকবেন।” এসআইআর প্রক্রিয়ায় (SIR in Bengal) ভুল হলে রেহাই পাবেন না স্বয়ং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও। এমনটাই বার্তা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের। খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। BLO থেকে শুরু করে ইআরও, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক থেকে স্বয়ং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সকলের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে কমিশন যদি কোনও অনৈতিক কাজ হয়।
বাংলায় কমিশনের কেন্দ্রীয় দল
প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া খুঁটিয়ে দেখতে মঙ্গলবারই শহরে এসে পৌঁছেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ৩ সদস্যের দল। ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশি ও মলয় মল্লিক। মঙ্গলবার দুপুরে শহরে এসে পৌঁছান তারা। তবে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তাঁরা। ১৮ থেকে ২১ নভেম্বর, ৪ দিন এই রাজ্যে থাকবেন তাঁরা। খতিয়ে দেখবেন কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে SIR-এর অগ্রগতি। এমনটাই খবর কমিশন সূত্রে।
