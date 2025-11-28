Puja Holidays 2026: মাথায় হাত! রাজ্য সরকারি কর্মীদের কমছে পুজোর ছুটি! ২০২৬-এর ছুটির ক্যালেন্ডারে বড় চেঞ্জ

Puja Holidays 2026: মাথায় হাত! রাজ্য সরকারি কর্মীদের কমছে পুজোর ছুটি! ২০২৬-এর ছুটির ক্যালেন্ডারে বড় চেঞ্জ
West Bengal Government Holiday List 2026: ২০২৫ সালে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দুর্গাপুজোয় টানা ১৪ দিন ছুটি পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার সেগুড়ে বালি! তেমনটা আর হবে না আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারি কর্মীদের (West Bengal State Government Employees) জন্য বড়সড় দুঃসংবাদ! ২০২৬-এর ছুটির ক্যালেন্ডারে বড়সড় পরিবর্তন (Holiday Calendar 2026)! ২০২৬-এ আর মিলবে না পুজোয় টানা ছুটি (Puja Holidays 2026)! ২০২৬-এ রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য কমছে পুজোর ছুটি! পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৬ সালের যে নতুন ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতেই দেখা যাচ্ছে কমছে দুর্গাপুজো ও অন্যান্য উৎসবের ছুটি।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দুর্গাপুজোয় টানা ১৪ দিন ছুটি পেয়েছিলেন। কিন্তু তেমনটা আর হবে না আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে। ২০২৬ সালে কমে যাচ্ছে পুজোর ছুটি (Puja Holidays 2026)। ছুটির সংখ্যা ১৪ দিন থেকে কমে হচ্ছে ১২ দিনে। রাজ্যের অর্থ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত নতুন ছুটির তালিকায় (West Bengal Government Holiday List 2026) এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগামী বছর দুর্গাপুজোর ছুটি শুরু হবে ১৫ অক্টোবর চতুর্থীর দিন। চলবে ২৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন পর্যন্ত। এর মধ্যে ২২, ২৩ ও ২৪ অক্টোবর অতিরিক্ত ছুটি (Durga Puja Holidays 2026)।
২০২৬ সালে কালীপুজো ও ভাইফোঁটা মিলিয়ে ৫ দিনের ছুটি থাকলেও, কালীপুজো (Kalipuja 2026) রবিবার পড়ায় একদিন ছুটি কমে যাচ্ছে। আগামী বছর কালীপুজো পড়েছে ৮ নভেম্বর, রবিবার। দিওয়ালি ছুটি থাকবে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত (Diwali Holidays 2026)। নতুন বছরে ছুটির ক্যালেন্ডারে, আরও বেশ কিছু উৎসব পড়েছে রবিবারে। যেমন শিবরাত্রি, সপ্তমী, লক্ষ্মীপূজা, ছট পুজো, বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী। ফলে সেই ছুটিগুলিও বাতিল। এই দিনগুলোর জন্য সরকারি কর্মচারীরা আর অতিরিক্ত ছুটি পাবেন না (West Bengal Government Holiday List 2026)।
২০২৬-এ ঈদ, স্বাধীনতা দিবস, মহালয়া ও রবীন্দ্রজয়ন্তী পড়েছে শনিবার। এখন শনিবার অনেক সরকারি দফতর এমনিতেই বন্ধ থাকে, তাই ওই দিনগুলিতেও আলাদা ছুটি নেই। স্বাভাবিকভাবেই এক ধাক্কায় এতগুলো ছুটির দিন কমে যাওয়ায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সুর।
