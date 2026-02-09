English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
  • 7th pay Commission and Salary Hike of WB state Employee: বেতন বেড়ে হচ্ছে তিনগুণ! ভোটের আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের টাকা বাড়ছে? এল বড় খবর...

7th pay Commission and Salary Hike of WB state Employee: বেতন বেড়ে হচ্ছে তিনগুণ! ভোটের আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের টাকা বাড়ছে? এল বড় খবর...

Salary hike of WB govt employee: এই ঘোষণার ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর বেতনের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশন বা রোপা ২০১৯ (ROPA 2019)-এর অধীনে বেতন পাচ্ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের অষ্টম বেতন কমিশনের সাথে সামঞ্জস্য রাখতেই এই নতুন কমিশনের ঘোষণা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 9, 2026, 02:05 PM IST
7th pay Commission and Salary Hike of WB state Employee: বেতন বেড়ে হচ্ছে তিনগুণ! ভোটের আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের টাকা বাড়ছে? এল বড় খবর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২০২৬ সালের বাজেট রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য আশার আলো জাগিয়েছে। ওইদিন, বহু প্রতিক্ষীত DA মামলার শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের (State Govt DA case verdict) বকেয়া DA-এর ২৫% ৩১ মার্চের মধ্যে মেটাতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেট বক্তৃতায় সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন।

সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহবধূ এবং বেকার যুবক-যুবতী— সর্বস্তরের মন জয়ে একগুচ্ছ জনমোহিনী প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় ঘোষণা: সপ্তম পে কমিশন ও ডিএ

ষষ্ঠ পে কমিশনের মেয়াদ ২০২৫-এর ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার পর নতুন এই কমিশনের ঘোষণা কর্মচারীদের মধ্যে স্বস্তি এনেছে। 

এই ঘোষণার ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর বেতনের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশন বা রোপা ২০১৯ (ROPA 2019)-এর অধীনে বেতন পাচ্ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের অষ্টম বেতন কমিশনের সাথে সামঞ্জস্য রাখতেই এই নতুন কমিশনের ঘোষণা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

ফলে এপ্রিল মাস থেকে ডিএ ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ২২ শতাংশ।

বেতন কাঠামোয় বড় বদল ও ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর

নতুন বেতন কমিশনের সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ‘ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর’ নির্ধারণের পরিকল্পনা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামোর সঙ্গে পাল্লা দিতে রাজ্য সরকার ২.৯১ থেকে ৩.১৫ পর্যন্ত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে পারে বলে কর্মী সংগঠন ও নীতি বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যদি এই হারে বেতন সংশোধন করা হয়, তবে কর্মচারীদের হাতে পাওয়া বেতনের অঙ্ক এক লাফে অনেকটাই বেড়ে যাবে।

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাব্য হিসেব

নতুন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কার্যকর হলে একজন সাধারণ কর্মীর মূল বেতন (Basic Pay) প্রায় তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। নিচে একটি সম্ভাব্য হিসেব দেওয়া হল:

বর্তমান বেসিক পে: ১৮,০০০ টাকা

২.৯১ গুণ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে নতুন বেসিক: ৫২,৩৮০ টাকা
৩.১৫ গুণ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে নতুন বেসিক: ৫৬,৭০০ টাকা
শুধুমাত্র বেসিক পে নয়, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) এবং ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স বা মহার্ঘ ভাতার (DA) পরিমাণও। সব মিলিয়ে মোট বেতনের অঙ্কে এক বিশাল উল্লম্ফন দেখার অপেক্ষায় রাজ্যের সরকারি কর্মীরা।

পরবর্তী পদক্ষেপ

বাজেটে ঘোষণা হলেও এখনই এই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হচ্ছে না। আগামী দিনে গঠিত কমিশন যাবতীয় সমীকরণ খতিয়ে দেখে তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করবে। তবে আশার খবর হল, নতুন বেতন কাঠামো ‘রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট’ বা পূর্ববর্তী সময় থেকে কার্যকর হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। ভোটের আগে এই ঘোষণা কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

