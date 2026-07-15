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১৭৪১ সালের ঐতিহ্যে সরকারি ছোঁয়া! ২৮৫ বছরের রথযাত্রার জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান রাজ্যের

 Rath Yatra of Khanjapur: ২৮৫ বছরের প্রাচীন রথযাত্রার জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিল রাজ্য সরকার। জেলাশাসক ও পুলিস সুপারের থেকে চেক গ্রহণ করে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে রথ কমিটি। এই সরকারি অর্থ অবিভক্ত মেদিনীপুরের দ্বিতীয় প্রাচীনতম এই উৎসবের সংরক্ষণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:01 PM IST
১৭৪১ সালের ঐতিহ্যে সরকারি ছোঁয়া! ২৮৫ বছরের রথযাত্রার জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান রাজ্যের
Image Credit: প্রতীকী ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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