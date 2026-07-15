/১৭৪১ সালের ঐতিহ্যে সরকারি ছোঁয়া! ২৮৫ বছরের রথযাত্রার জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান রাজ্যের

চম্পক দত্ত: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের খাঞ্জাপুরের শতাব্দীপ্রাচীন রথযাত্রার মুকুটে এবার জুড়ল নতুন পালক। ঐতিহ্যবাহী ও সনাতনী এই উৎসবকে আরও সুশৃঙ্খল ও জমকালোভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হল। সরকারি এই বিশেষ সহায়তার পর রাজ্য সরকারকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন খাঞ্জাপুর রথ কমিটির সদস্যরা।
অবিভক্ত মেদিনীপুরের দ্বিতীয় প্রাচীনতম রথযাত্রা
রথ কমিটির ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ২৮৫ বছর আগে, ১৭৪১ সালে এই রাজকীয় রথযাত্রার সূচনা হয়েছিল। এটি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার দ্বিতীয় প্রাচীনতম রথযাত্রা হিসেবে পরিচিত। যুগের পর যুগ ধরে এই উৎসব দাসপুরসহ সমগ্র জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে।
জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে চেক প্রদান
সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক এবং জেলা পুলিস সুপারের উপস্থিতিতে রথ কমিটির কর্মকর্তাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুদানের টাকা হাতে পেয়ে কমিটির সদস্যরা জানান, সনাতন ধর্মের এই প্রাচীন উৎসবের গুরুত্বকে মান্যতা দেওয়ায় তাঁরা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কী বলছে রথ কমিটি?
রথ কমিটির সদস্যদের মতে, সরকারি এই অনুদান শুধু একটি উৎসব পালনের খরচ নয়, বরং ২৮৫ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার এক বিরাট শক্তি। এই অর্থ আগামী দিনগুলোতে রথযাত্রাকে আরও আকর্ষণীয়, সুন্দর ও দর্শনার্থীদের জন্য সুশৃঙ্খল করে তুলতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, প্রাচীন এই উৎসবের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে এই অনুদান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।
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