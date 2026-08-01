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EXCLUSIVE: বড় খবর: ভিন রাজ্যে রক্ত পাচারের ভয়ংকর অভিযোগ, সারা রাজ্য জুড়ে রক্তদান শিবিরের বিরাট নিষেধাজ্ঞা স্বাস্থ্য ভবনের

Swasthya Bhawan order to stop blood donation camp: পশ্চিমবঙ্গে ১১টি বেসরকারি ব্লাড সেন্টারের বাইরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির (VBD Camp) আয়োজনের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করল স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল (SBTC), পশ্চিমবঙ্গ। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 01, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:33 AM IST
EXCLUSIVE: বড় খবর: ভিন রাজ্যে রক্ত পাচারের ভয়ংকর অভিযোগ, সারা রাজ্য জুড়ে রক্তদান শিবিরের বিরাট নিষেধাজ্ঞা স্বাস্থ্য ভবনের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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