/EXCLUSIVE: বড় খবর: ভিন রাজ্যে রক্ত পাচারের ভয়ংকর অভিযোগ, সারা রাজ্য জুড়ে রক্তদান শিবিরের বিরাট নিষেধাজ্ঞা স্বাস্থ্য ভবনের

অয়ন শর্মা: ভিন রাজ্যে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগ। রাজ্যে ১১টি ব্লাড ব্যাংকের ব্লাড সেন্টারের বাইরে রক্তদান শিবিরে নিষেধাজ্ঞা রাজ্যের, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জারি নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের।
পশ্চিমবঙ্গে ১১টি বেসরকারি ব্লাড সেন্টারের বাইরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির (VBD Camp) আয়োজনের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করল স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল (SBTC), পশ্চিমবঙ্গ।
শুক্রবার জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ১ আগস্ট ২০২৬ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে এবং SBTC-র তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।
তবে সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারগুলিকে নিজস্ব ব্লাড সেন্টারে (In-house) রক্ত সংগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি কর্মী (Competent Technical Staff-CTS) নিয়োগ এবং NBTC, DGHS, SBTC-র সমস্ত নির্দেশিকা ও Drugs Control Rules কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রক্তের বাল্ক ট্রান্সফার করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারগুলিকে SBTC-কে জানিয়ে তবেই বাল্ক ট্রান্সফার ,বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
যে ১১টি ব্লাড সেন্টারের উপর এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে সেগুলি হল...
১. সোনারপুরে ---- ইস্পাত কো-অপারেটিভ হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার, কলকাতা
২. এন্টালী লাইফ কেয়ার ব্লাড সেন্টার, কলকাতা
৩. অশোক ল্যাবরেটরি ব্লাড সেন্টার, কলকাতা
৪. কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার ব্লাড সেন্টার, কলকাতা
৫. হেলথ পয়েন্ট হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার, কলকাতা
৬. ওম ব্লাড সেন্টার, কলকাতা
৭. HMC রোটারি ব্লাড সেন্টার, হাওড়া
৮. কৃষ্ণনগর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস ব্লাড সেন্টার, নদিয়া
৯. উপসম ওম ব্লাড সেন্টার, উত্তর দিনাজপুর
১০. তেরেসা ওম ব্লাড সেন্টার, পূর্ব বর্ধমান
১১. রানিগঞ্জ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস ব্লাড সেন্টার, পশ্চিম বর্ধমান।
স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এবং রক্ত সংগ্রহ ব্যবস্থায় নির্ধারিত মান বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন SBTC ও BTS-এর যুগ্ম অধিকর্তা (Joint Director)
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