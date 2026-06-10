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Purnima Chakraborty Exclusive: বাংলায় গুরুত্ব পাবে ধর্মীয় পর্যটন: পূর্ণিমা চক্রবর্তী, টলিউড নিয়েও বললেন বড় কথা

Purnima Chakraborty on Tourism and Tollywood: "সবে তো দায়িত্ব নিয়েছি, এটা তো ট্রেলার। পিকচার এখনও বাকি আছে।"  দায়িত্ব নিয়েই কেন একথা বললেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী? 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 10, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:25 PM IST
Purnima Chakraborty Exclusive: বাংলায় গুরুত্ব পাবে ধর্মীয় পর্যটন: পূর্ণিমা চক্রবর্তী, টলিউড নিয়েও বললেন বড় কথা
Image Credit: মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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