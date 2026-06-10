/Purnima Chakraborty Exclusive: বাংলায় গুরুত্ব পাবে ধর্মীয় পর্যটন: পূর্ণিমা চক্রবর্তী, টলিউড নিয়েও বললেন বড় কথা

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্য়ায়: "আজকের দিনে প্রয়াত স্বামী রাজা চক্রবর্তীকে মনে পড়ছে। কারণ ওনার জন্যই সবকিছু।" রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই স্মৃতিকাতর পূর্ণিমা চক্রবর্তী। জানালেন, উত্তরপ্রদেশের মতো এবার এরাজ্যেও গুরুত্ব পাবে ধর্মীয় পর্যটন। একইসঙ্গে জানান, পর্যটন ক্ষেত্রে পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মন্দির, মসজিদ, গির্জার রাজ্য এই বাংলা। আর সেই রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তিনি। রাজ্যে রয়েছে বহু ইতিহাস বিজড়িত স্থানও। দায়িত্ব নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "ধর্মীয় পর্যটন গুরুত্ব পাবে। পর্যটকদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার দুজন দেবতা শুভেন্দু অধিকারী এবং মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁরা আমাকে যেভাবে পথ দেখাবেন, আমি সেভাবেই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাব।"
পর্যটন বিভাগের দায়িত্বের পাশাপাশি তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বেও আছেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। সেই প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট কথা, কোনও ব্যান কালচার চলবে না। সংস্কৃতি জগতে কোনও রাজনীতি চলবে না। যোগ্য মানুষকে কাজের বাইরে ঠেলে দেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, টলিউডের সঙ্গে কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই পূর্ণিমা চক্রবর্তীর। বলা ভালো টলিউডের সঙ্গে একেবারেই 'সম্পর্কহীন' পূর্ণিমা চক্রবর্তী। সেই তাঁকে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে? এর পিছনে কি অন্য কোনও অংক আছে?
বিজেপির জয়ী বিধায়কদের মধ্যে টলিউডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গাঙ্গুলি, পাপিয়া অধিকারীরা আছেন। সেখানে পূর্ণিমা চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে কি স্বচ্ছ টলিউড গঠনের ভাবনা? এনিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেকথা আন্দাজ করেই সম্ভবত তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "সবে তো দায়িত্ব নিয়েছি, এটা তো ট্রেলার। পিকচার এখনও বাকি আছে।"
২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে শ্যামপুকুর আসনে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট শশী পাঁজাকে ১৪,৬৩৩ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন তিনি। এবার তাঁর কাঁধে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব। শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার ৭ মহিলা মুখের মধ্যে তিনিও একজন।
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