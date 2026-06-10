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Arjun Singh Exclusive: 'দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করব, পুজোর আগেই...' দফতর পেয়েই রাজ্যের পরিবহন নিয়ে বিরাট ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের

West Bengal Transport and Labour Minister Arjun Singh Exclusive: "ভেবেছিলাম আমাদের সব কাজ ঠিকঠাক করতে দেড় বছর লাগবে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী যে স্পিডে কাজ করছেন দেড় মাসে ডবল ইঞ্জিন সরকারের অনেক কাজ তরতর করে এগিয়ে যাবে।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 10, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:09 PM IST
Arjun Singh Exclusive: 'দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করব, পুজোর আগেই...' দফতর পেয়েই রাজ্যের পরিবহন নিয়ে বিরাট ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের
Image Credit: অর্জুন সিং

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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