Arjun Singh Exclusive: 'দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করব, পুজোর আগেই...' দফতর পেয়েই রাজ্যের পরিবহন নিয়ে বিরাট ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের

অয়ন ঘোষাল: মন্ত্রী আগেই হয়ে গিয়েছিলেন। এবার হাতে পেয়েছেন দফতর। ১ জুন শপথ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার রাজ্যের ৩৫ জন মন্ত্রী। তবে তাঁদের দফতর বণ্টন বাকি ছিল। মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হয় সেই দফতর বণ্টন। নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং এখন রাজ্যের পরিবহন ও শ্রমমন্ত্রী। আর রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী হওয়ার পরই প্রথম এক্সক্লুসিভ অর্জুন সিং মুখোমুখি জি ২৪ ঘণ্টার।
এখনও কি দাবাং থাকবেন অর্জুন সিং?
পরিবর্তনের পরে ব্যারাকপুরে একটাও অশান্তির ঘটনা আপনার কানে এসেছে? ব্যারাকপুরে গান্ধীগিরি চলছে। বিরোধী পক্ষে থাকা আর সরকারে আসার মধ্যে তফাৎ থাকে। সরকারের কাজ ভাবমূর্তি উন্নত করা। ভেবেছিলাম আমাদের সব কাজ ঠিকঠাক করতে দেড় বছর লাগবে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী যে স্পিডে কাজ করছেন দেড় মাসে ডবল ইঞ্জিন সরকারের অনেক কাজ তরতর করে এগিয়ে যাবে।
আপনি নিজে জুট মিল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন অতীতে। এখন পরিবহন এবং শ্রমে ট্রেড ইউনিয়ন একটা ফ্যাক্টর। পরিবহন ঘিরে মানুষের অনেক অভিযোগ। অনেক পরিবহনের ডিপো বা জমি দখল হয়ে গেছে। কী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আপনার?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার ভাইপো বাংলাকে লিজ দিয়ে দিয়েছে। পরিবহনের একের পর এক সম্পত্তি বেচে দিয়েছে। কেন্দ্র ৫০০ বাস দিয়েছে। কিন্তু কর্মীর অভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। পরিবহনের অনেক বন্ড শেয়ার বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। দালালরাজ তৈরি করেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি সব দুর্নীতির তদন্ত করাব।
মহিলাদের জন্য বাসে ফ্রি টিকিট, কিন্তু সরকারি বাস কোথায়?
বাস আসবে। ইলেকট্রিক বাস আসবে। বাসের খুব ডিম্যান্ড। বাস সরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে টোটো রাজ তৈরি করা হয়েছিল। মেইন রোডে ওই সব চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে প্রাইভেট ছোট ছোট ব্যাটারি রিস্কা মেইন রোডে চালাতে দেওয়া হয় না।
ওয়াটার মেট্রো কবে আসবে?
এক মাসে। কী স্পিডে কাজ হচ্ছে, দেখছেন তো! সভ্য শহরে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অবশ্যম্ভাবী। এতে শহরের ট্র্যাফিক সমস্যা কমবে। আমি তো শুভেন্দু অধিকারীকে আজ থেকে চিনি না। আর মোদীজিকে সারা দেশ চেনে। দেখুন না কী হয়!
দুটো দফতর পেলেন, কোনটায় কত সময় দেবেন?
প্রথম দিকে ডবল কাজ করব। দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করব। দুটো দফতরকে সমান সময় দেব। পুজোর আগে দেখবেন, পরিবহনের লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেছে।
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