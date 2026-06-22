/আপার প্রাইমারির নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট: জানিয়ে দিল বিরাট রায়, সামনে এল বড় ঘোষণা

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্টের বার বার নির্দেশ এবং কড়া অবস্থান সত্ত্বেও স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) গড়িমসিতে ঝুলে রয়েছে আপার প্রাইমারির (উচ্চ প্রাথমিক) ১,২৪১ জন চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া।
আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় এবার চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কমিশনের সেক্রেটারির এই ভূমিকায় বিরক্ত হয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানতে চান, তিনি কি আদালতের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন?
সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন আদালত স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে।
শুনানি চলাকালীন এসএসসি-র সেক্রেটারির বার বার নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। কমিশনের শীর্ষ আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে তিনি এজলাসে বলেন:
'সেক্রেটারি কি আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন? তাঁর সময় নেই, তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ বলেই আমরা তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির হয়ে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে অনুরোধ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর এই বিষয়টিকে ঘোরাচ্ছেন। তিনি আসলে কী ভাবছেন?'
আদালত মনে করিয়ে দেয় যে, প্রশাসনের এই উদাসীনতা ও আইনি নির্দেশ অমান্য করার কারণে দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ১,২৪১ জন যোগ্য ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র একটা নির্দেশের অপেক্ষায় পথে পথে ভবঘুরের মতো ঘুরছেন।
অত্যন্ত কড়া সুরে কোর্ট জানতে চায়, কবে এই নির্দেশ পালন করা হবে? তা না হলে হাইকোর্ট আগামী দিনে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আদালতের ক্ষোভ প্রশমিত করতে এগিয়ে আসেন রাজ্যের নবনিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (AG) সুরজিৎ নাথ মিত্র। তিনি চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ জট কাটাতে আদালতের কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নেন। এজি ডিভিশন বেঞ্চকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'মহামান্য আদালত, দয়া করে অন্তত ১৫ দিন সময় দেওয়া হোক। এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করব, এই আশ্বাস দিচ্ছি।'
রাজ্যের সর্বোচ্চ আইনি অফিসারের এই আশ্বাসের পর আদালত আপাতত কড়া পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী ৮ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।
আদালতের এই কড়া মনোভাব এবং এজি-র হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের বঞ্চিত আপার প্রাইমারির এই ১,২৪১ জন চাকরিপ্রার্থী নতুন করে আশার আলো দেখছেন। এখন দেখার, আগামী ৮ জুলাইয়ের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতের নির্দেশ মেনে নিয়োগের জট পুরোপুরি কাটাতে পারে কি না।
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