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আপার প্রাইমারির নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট: জানিয়ে দিল বিরাট রায়, সামনে এল বড় ঘোষণা

Upper primary recruitment: সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন আদালত স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:57 PM IST
আপার প্রাইমারির নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট: জানিয়ে দিল বিরাট রায়, সামনে এল বড় ঘোষণা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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