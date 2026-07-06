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একশোর বদলে ১২৫ দিনের কাজ, কারা বাদ পড়লেন? হাজিরা থেকে মজুরির টাকা পেতেও নতুন নিয়ম

VB-G RAM G: প্রশাসনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৪,১৬৪টি জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫০,১৭৭ জন আবেদনকারীর নাম প্রকল্পের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 06, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:30 PM IST
একশোর বদলে ১২৫ দিনের কাজ, কারা বাদ পড়লেন? হাজিরা থেকে মজুরির টাকা পেতেও নতুন নিয়ম
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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