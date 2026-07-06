/একশোর বদলে ১২৫ দিনের কাজ, কারা বাদ পড়লেন? হাজিরা থেকে মজুরির টাকা পেতেও নতুন নিয়ম

প্রদ্যুত দাস: VB-G RAM G, গ্রামোন্নয়নে নতুন কর্মসূচি ভিবি-জি-রাম-জি। বাংলায় সরকার পরিবর্তনের পর গ্রামীণ কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ হিসেবে MGNREGS-এর পরিবর্তে VBG RAM G প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কাজ চালুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জব কার্ডধারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নিজের নাম তালিকায় রয়েছে কিনা, আধার ও ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য সঠিক আছে কি না এবং কবে থেকে কাজ শুরু হবে এই সব তথ্য জানতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন উপভোক্তারা।
এর জেরে অন্যান্য ব্লকের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসে কার্যত উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মীদেরও অতিরিক্ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, জেলার ২৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধাপে ধাপে কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলায় ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলে কাজ শুরু হয়েছে। বিধায়করাও এই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের একটি বড় অংশকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতেও অন্তত একটি করে প্রকল্প চালুর লক্ষ্য নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরা দ্রুত গতিতে কাজ করছেন।
দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে কার্যত বন্ধ থাকার পর ফের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও আগ্রহ বেড়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। বিভিন্ন ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজের সূচনা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এবার কাজের ক্ষেত্রে নতুন সরকারের নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শ্রমিকদের উপস্থিতি আর কাগজে-কলমে নয়, ন্যাশনাল মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম (NMMS) অ্যাপের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হবে। প্রত্যেক শ্রমিককে কাজে যোগ দেওয়ার আগে ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের পাশাপাশি ছবি তুলেও উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হবে। ফলে অন্য কাউকে দিয়ে উপস্থিতি দেখানো বা ভুয়োভাবে মজুরি তোলার সুযোগ কার্যত থাকবে না বলে প্রশাসনের দাবি।
প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, অতীতে এমন বহু অভিযোগ উঠেছিল যে একজন শ্রমিক কিছু সময় কাজ করে চলে যাওয়ার পর তাঁর পরিবর্তে অন্য কেউ উপস্থিত দেখিয়ে মজুরি তুলতেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম একটি জব কার্ডে থাকায় সেই সুযোগের অপব্যবহার হতো। নতুন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিকের পৃথক বায়োমেট্রিক ও ই-কেওয়াইসি যাচাই বাধ্যতামূলক হওয়ায় এই ধরনের অনিয়ম অনেকটাই বন্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রেও আনা হয়েছে নতুন ব্যবস্থা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সরাসরি আধার-সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আধারের সঙ্গে সংযুক্ত নয় বা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) সক্রিয় নয়, তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হবে না।
সেই কারণে কাজ শুরুর আগেই প্রত্যেক উপভোক্তার আধার ও ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে, যাতে পরবর্তীকালে মজুরি প্রদানে কোনও সমস্যা না হয়। অন্যদিকে, প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পুরনো জব কার্ডগুলিরও ব্যাপক যাচাই শুরু করেছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে তৈরি হওয়া জব কার্ডগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই উপভোক্তার মৃত্যু হয়েছে। কেউ স্থায়ীভাবে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছেন অথবা SIR-এর পর ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়েছে। এই ধরনের ব্যক্তিদের নাম প্রকল্পের তালিকা থেকে বাতিল করা হচ্ছে। প্রশাসনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৪,১৬৪টি জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫০,১৭৭ জন আবেদনকারীর নাম প্রকল্পের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনের দাবি, এই তালিকায় মূলত মৃত ব্যক্তি, অন্যত্র স্থায়ীভাবে চলে যাওয়া শ্রমিক এবং যাঁদের নাম SIR-এ বাদ পড়েছে, তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এমন বহু পরিবার রয়েছে, যাঁরা আর এই প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী নন বা দীর্ঘদিন আগেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করেছেন। তাঁদের নামও পর্যায়ক্রমে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের বক্তব্য, প্রকল্পের মূল লক্ষ্য প্রকৃত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। তাই ভুয়ো নাম বা অযোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা যেমন বাড়বে, তেমনই সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
১২৫ দিনের কাজ ঘিরে সাধারণ মানুষের আগ্রহ এখন তুঙ্গে। প্রতিদিনই বহু মানুষ বিডিও অফিসে এসে নিজেদের জব কার্ড, আধার সংযুক্তিকরণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অবস্থা এবং কাজ শুরুর সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন। প্রশাসনের আশা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে ধাপে ধাপে কাজ শুরু হলে এই কর্মসূচির সুফল পেতে শুরু করবেন হাজার হাজার গ্রামীণ শ্রমিক।
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