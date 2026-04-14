West Bengal Voter ID Rules 2026: ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নয়া নির্দেশিকা কমিশনের: কীভাবে আবেদন করবেন, কী কী নথি দরকার, কী কী করণীয়, জানুন

West Bengal Voter ID Rules 2026: ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নয়া নির্দেশিকা কমিশনের: কীভাবে আবেদন করবেন, কী কী নথি দরকার, কী কী করণীয়, জানুন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন ভোটার হিসেবে নাম রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে। কারা আবেদন করতে পারবেন, কী কী নথি লাগবে এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে—সবই উল্লেখ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায়।
যোগ্যতা (Eligibility):
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
যে বিধানসভা কেন্দ্রে নাম তুলতে চান, সেখানকার বাসিন্দা হতে হবে।
অন্য কোনও ভোটার তালিকায় নাম থাকা চলবে না।
প্রয়োজনীয় নথি (Documents Required)
আবেদন সম্পূর্ণ করতে পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণ জমা দিতে হবে। পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে-
১) আধার কার্ড
২) পাসপোর্ট
৩) প্যান কার্ড
৪) ড্রাইভিং লাইসেন্স
ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে-
১) বিদ্যুৎ বা গ্যাসের বিল
২) ভাড়ার চুক্তিপত্র
৩) ব্যাংক পাসবই
৪) এছাড়া পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দেওয়াও বাধ্যতামূলক।
কীভাবে আবেদন করবেন? (How to Apply)
অনলাইনে ন্যাশনাল ভোটার্স সার্ভিস পোর্টাল (NVSP) ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করে আবেদন করতে পারেন। নতুন ভোটার হিসেবে নাম নিবন্ধনের জন্য Form 6 পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নাম, জন্মতারিখ, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য দিতে হবে। আধার নম্বর দেওয়া ঐচ্ছিক। অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে একই ফর্ম জমা দিতে হবে।
যাচাই প্রক্রিয়া (Verification Process)
আবেদন জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই করবে। যার মধ্যে ফিল্ড ভেরিফিকেশনও থাকতে পারে। সব কিছু সঠিক হলে আপনার নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত হবে এবং ভোটার আইডি কার্ড ইস্যু করা হবে। তাই ফর্মে দেওয়া তথ্য সঠিক ও নির্ভুল হওয়া জরুরি। ভুল বা ডুপ্লিকেট তথ্য দিলে আবেদন বাতিল হতে পারে। তাই নিয়ম মেনে আবেদন করুন, তাহলে সহজেই আপনি ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন এবং আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)