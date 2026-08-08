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ঘনাচ্ছে শক্তিশালী নিম্নচাপ! দুর্যোগের গ্রাসে দক্ষিণবঙ্গ, অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট জারি এই এই জেলায়

West Bengal Weather Update: দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। কলকাতার কাছাকাছি দিয়ে নিম্নচাপটি ঝাড়খণ্ডের দিকে যাওয়ায় শহরে আজ দফায় দফায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:01 AM IST
ঘনাচ্ছে শক্তিশালী নিম্নচাপ! দুর্যোগের গ্রাসে দক্ষিণবঙ্গ, অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট জারি এই এই জেলায়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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