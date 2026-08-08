/ঘনাচ্ছে শক্তিশালী নিম্নচাপ! দুর্যোগের গ্রাসে দক্ষিণবঙ্গ, অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট জারি এই এই জেলায়

অয়ন ঘোষাল: বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গোপসাগরে শনিবার ভোরে তৈরি করল মাঝারি শক্তির নিম্নচাপ। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে কোনও কোনও অংশে ভারী থেকে অতি ভারী এবং একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি।
উত্তাল সমুদ্র
উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা শনিবার বিকেল পর্যন্ত। সমুদ্র উত্তাল হবে। ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়বে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠে ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ
আজ দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় জারি হতে পারে ভারী বৃষ্টির কমলা বা হলুদ সতর্কতা। আজ পশ্চিমের ছয় জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
কাল রবিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে।
কবে কমবে বৃষ্টি?
সোমবার বৃষ্টি কমবে। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির দাপট
উত্তরবঙ্গে আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়ার সর্তকতা। আজ শনিবার ভারী বৃষ্টির সর্তকতা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।
উত্তরবঙ্গে রবিবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। সোমবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায় কী হবে?
নিম্নচাপের গতিপথে সরাসরি কলকাতা নেই। কিন্তু কলকাতার লাগোয়া জেলাগুলো দিয়ে নিম্নচাপ সমান্তরাল ভাবে পশ্চিমাঞ্চল ছুঁয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে যাবে। ফলে আজ কলকাতায় দিনের বিভিন্ন সময় মাঝারি বৃষ্টি। দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। সারাদিনে কলকাতার কোনও কোনও অংশে মোট বৃষ্টির পরিমাণ ১০০ মিলিমিটার স্পর্শ করতে পারে।
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