English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather: ফের নতুন নিম্নচাপ সাগরে! ঘূর্ণিঝড়ে কাঁপবে উপকূলের জেলা, অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা...

West Bengal Weather Update: । আগামী সপ্তাহের মাঝে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।‌ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘুর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 24, 2025, 05:58 PM IST
Bengal Weather: ফের নতুন নিম্নচাপ সাগরে! ঘূর্ণিঝড়ে কাঁপবে উপকূলের জেলা, অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা...
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি! দক্ষিণবঙ্গে এ সপ্তাহে উপকূলের জেলা ছাড়া বৃষ্টি নেই। আগামী সপ্তাহের মাঝে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।‌ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘুর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Voter Card: শত শত ভোটার কার্ড ভবঘুরের ব্যাগে! কোনও চক্র কাজ করছে? আতঙ্কের কল্যাণী...

শুক্রবার নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক। 

২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৭ অক্টোবরের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও মেঘলা আকাশ হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।  

শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায়; মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করে যেতেই শুষ্ক আবহাওয়া। বুধবার এবং বৃহস্পতিবারে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। উপকূলের জেলাতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছট পুজোয় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামী সপ্তাহে সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার। আজও কাল মূলত শুষ্ক হাওয়া। উপকূলের কাছাকাছি আবহাওয়ার পরিবর্তন।রবিবার এবং সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

মঙ্গলবার ছট পুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা।  বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারের ও পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। 

আরও পড়ুন, Asansol Chit Fund Scam: অবিশ্বাস্য আসানসোল! ফের চিটফান্ডের চিটিংবাজি, পাবলিকের ৪৫০ কোটি টাকা নিয়ে ধাঁ প্রভাবশালী নেতার ছেলে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
weather upadteBengal Weatherwest bengal weatherIMDBKolkataRainTHUNDERSTORMheavy rainkolkata rain
পরবর্তী
খবর

Durgapur Incident: দুর্গাপুরের নির্যাতিতার সামনে এনে দাঁড় করাল ৫ অভিযুক্তকে! তারপর? রহস্যের পর্দা উঠছে... বড় চমক...

.

পরবর্তী খবর

Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...