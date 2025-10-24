Bengal Weather: ফের নতুন নিম্নচাপ সাগরে! ঘূর্ণিঝড়ে কাঁপবে উপকূলের জেলা, অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা...
West Bengal Weather Update: । আগামী সপ্তাহের মাঝে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘুর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে।
অয়ন ঘোষাল: জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি! দক্ষিণবঙ্গে এ সপ্তাহে উপকূলের জেলা ছাড়া বৃষ্টি নেই। আগামী সপ্তাহের মাঝে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘুর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে।
শুক্রবার নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক।
২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৭ অক্টোবরের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও মেঘলা আকাশ হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।
শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায়; মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করে যেতেই শুষ্ক আবহাওয়া। বুধবার এবং বৃহস্পতিবারে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। উপকূলের জেলাতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছট পুজোয় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামী সপ্তাহে সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার। আজও কাল মূলত শুষ্ক হাওয়া। উপকূলের কাছাকাছি আবহাওয়ার পরিবর্তন।রবিবার এবং সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
মঙ্গলবার ছট পুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারের ও পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
