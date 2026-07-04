Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ধেয়ে আসছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে রেকর্ড বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা

ধেয়ে আসছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে রেকর্ড বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা

west bengal weather update: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। চরম দুর্যোগের লাল সতর্কতা। ২০০ মিলি পর্যন্ত চরম বৃষ্টির সংকেত। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 04, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:21 PM IST
ধেয়ে আসছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে রেকর্ড বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?
Ayodhya Ram Temple5 min ago
2
Siliguri5 min ago
3
hawker eviction case42 min ago
4
West Bengal Weather Update1 hr ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago