/ধেয়ে আসছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে রেকর্ড বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গবাসী সাবধান! উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি আগামী দু'দিনে আরও শক্তিশালী হতে চলেছে। এর প্রভাবে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ন্যূনতম ৭০ থেকে সর্বাধিক ২০০ মিলিমিটার, ভারী থেকে অতি ভারী পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই সঙ্গে জেলা ভেদে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া।
দক্ষিণবঙ্গের জন্য সতর্কতা (শনিবার ও রবিবার)
শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং হাওড়া জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। রবিবার দুর্যোগ আরও বাড়বে! দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা রয়েছে। মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতাতেও রবিবার মেঘলা আকাশ থাকবে এবং বৃষ্টি বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির কারণে শহরে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরের মৎস্যজীবীদের আগামী ৭ জুলাই, সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সোমবার পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকবে। মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বৃহস্পতিবার উপকূলের দুই জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহভর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে।
সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট আপাতত কম। সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টি বাড়বে। মালদা, দুই দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। বুধবারে সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির কমলা বা লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)