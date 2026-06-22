/দুর্যোগের গ্রাসে বাংলা! হাওড়া-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। আজও কমলা সতর্কতা দুই জেলায়। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে কিছুটা। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। বৃষ্টি না হলে গরম ও অস্বস্তি হবে।
সিস্টেম
পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর সঙ্গে পূর্ব বিহার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূল পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে।
উত্তরবঙ্গ
আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টি। এই দুই জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গেরই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সপ্তাহ জুড়ে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হওয়া কোথাও কোথাও।
শুক্রবার থেকে আবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। জারি হবে কমলা সতর্কতা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।
দক্ষিণবঙ্গ
ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমতে পারে। বুধ, বৃহস্পতিবার থেকে ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আজও হলুদ সর্তকতা। হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়া জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। পরবর্তী কয়েকদিনে বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে।
বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলাতে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।
কলকাতা
সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে। নিম্নচাপ অক্ষরেখা সরে গেলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।
কলকাতার তাপমাত্রা
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৯ থেকে ৯৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৬২.১ মিলিমিটার।
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