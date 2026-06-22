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দুর্যোগের গ্রাসে বাংলা! হাওড়া-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

West Bengal Weather Update: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া অব্যাহত থাকবে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকলেও, দক্ষিণবঙ্গে সাময়িকভাবে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। তবে বুধ ও বৃহস্পতিবার থেকে ফের ঝড়-বৃষ্টি বাড়তে পারে। ভ্যাপসা গরম ও বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:28 AM IST
দুর্যোগের গ্রাসে বাংলা! হাওড়া-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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