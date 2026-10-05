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দু'দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কলকাতায় ভ্যাপসা গরম, ভাসবে জেলা... সপ্তাহ শেষে বর্ষা বিদায়?

West Bengal Weather: মঙ্গলবার ও বুধবার রাজ্যের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকলেও মঙ্গলবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে এবং বুধবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 09:40 AM IST
দু'দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কলকাতায় ভ্যাপসা গরম, ভাসবে জেলা... সপ্তাহ শেষে বর্ষা বিদায়?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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