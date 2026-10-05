দু'দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কলকাতায় ভ্যাপসা গরম, ভাসবে জেলা... সপ্তাহ শেষে বর্ষা বিদায়?

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে মঙ্গলবার ও বুধবার কয়েকটি জেলায় স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি এবং ঝড় হতে পারে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি কম হলেও জলীয়বাষ্পের কারণে অস্বস্তি বাড়বে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর বাংলাদেশ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। পাশাপাশি সিকিমের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সিকিমের ওই ঘূর্ণাবর্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এই দুই আবহাওয়াজনিত ব্যবস্থার প্রভাবেই কয়েকটি জেলায় স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে কোথায় বৃষ্টি?
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সংলগ্ন এলাকায়** হালকা বৃষ্টি হতে পারে। অন্য কয়েকটি জেলাতেও স্থানীয়ভাবে অল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে হালকা ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি। অন্য জেলাতেও কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাপমাত্রায়ও বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।
উত্তরবঙ্গে আরও বেশি ঝড়বৃষ্টি
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় আগামী দু’দিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এদিন দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতেও ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। কোথাও কোথাও ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বুধবারও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরবঙ্গেও ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কলকাতার আবহাওয়া কেমন?
কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। জলীয়বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। যদিও কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে, তার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। শনিবার পর্যন্ত কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে আরও কমতে পারে। সপ্তাহের শেষদিকে বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৪ থেকে ৯৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ১.৪ মিলিমিটার।
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