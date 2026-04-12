Bengal Weather Update: নববর্ষে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস: আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

Bengal Weather Update: নববর্ষে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস: আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তীব্র গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় আজ সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার। আগামী ৩-৪ দিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 12, 2026, 10:39 AM IST
অয়ন ঘোষাল: গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। বেশ কিছু জেলাতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কবার্তা। সোমবার থেকে শুক্রবার দাবদাহে পুড়বে পশ্চিমের জেলা গুলি। আগামী সাতদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি পশ্চিমের দু-এক জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। দক্ষিণবঙ্গে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি।

দক্ষিণবঙ্গে
ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়বে;  গরম বাড়বে। শুষ্ক আবহাওয়া গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া; তাপমাত্রা বাড়বে। মঙ্গলবার থেকে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চলবে শুক্রবার পর্যন্ত।

আরও পড়ুন:Terrible Road Accident: BMW-র ওপর আছড়ে পড়ল সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, লোহার পাতের মত চ্যাপ্টা গাড়িতেই মৃত্যু হাইকোর্টের আইনজীবীর

মঙ্গলবার ও বুধবার স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে পশ্চিমের দু-এক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম, মুর্শিদাবাদে।

মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে বেশ কিছু জেলাতে। মঙ্গলবার ও বুধবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কবার্তা জারি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গরম ও অস্বস্তি আরও বাড়বে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানের গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সর্তকতা থাকবে। 

উত্তরবঙ্গে
আজ শুধুমাত্র উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এই তিন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে; তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। 

উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলা-সহ বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলাগুলিতে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

আরও পড়ুন:RG Kar Hospital: মধ্যরাতে আরজি করে বিভীষিকা: ফায়ার অ্যালার্ম বাজতেই হুড়োহুড়ি, তীব্র আতঙ্ক

কলকাতা 
রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে উঠলেও দিনের তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের নিচে। আছে দিনের তাপমাত্রা ও স্বাভাবিক বা তার ওপরে উঠতে পারে। আজ সকাল থেকেই পরিষ্কার আকাশ। পরে বেলার দিকে কখনো আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আগামী তিন-চার দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী সপ্তাহে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া।

কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৯৩ শতাংশ।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

পরবর্তী
খবর

Amit Shah in Bengal: 'সবে তো শুরু, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবার সরকার গড়ে ওদের তাড়াব'
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বদলে গেল সমীকরণ: তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দুর হাত ধ...