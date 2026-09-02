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দুর্বল হয়েও খেল দেখাবে নিম্নচাপ! আগামী ২৪ ঘণ্টায় ৯ জেলায় ধেয়ে আসছে ঘোর দুর্যোগ

নিম্নচাপ সরে গিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির দাপট এখনও কাটেনি! আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতাতেও ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই ১২০ মিমির বেশি বৃষ্টি হয়েছে শহরে। তবে কবে থেকে কমবে বৃষ্টি? আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে মিলছে বড় ইঙ্গিত।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:21 PM IST
দুর্বল হয়েও খেল দেখাবে নিম্নচাপ! আগামী ২৪ ঘণ্টায় ৯ জেলায় ধেয়ে আসছে ঘোর দুর্যোগ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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দুর্বল হয়েও খেল দেখাবে নিম্নচাপ! আগামী ২৪ ঘণ্টায় ৯ জেলায় ধেয়ে আসছে ঘোর দুর্যোগ
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