/ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা! বাংলায় সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা, ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের আবহাওয়ায় বড়সড় বদল। একদিকে আসামে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত এবং বাংলাদেশেও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। এর জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ— দুই প্রান্তেই দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য ‘লাল সতর্কতা’ জারি রয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য ‘কমলা সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির জন্য ‘হলুদ সতর্কতা’ রয়েছে, সঙ্গে ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা বজায় থাকবে। বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। আগামী পাঁচ দিন সব জেলাতেই দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে।
বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে হালকা-মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। বুধবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে।
কলকাতায় আগামী ৭ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। আপাতত ৫ দিন কলকাতার জন্য কোনও বড় সতর্কতা নেই। রথযাত্রার দিন এবং তার পরের দিন কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। এছাড়া রথের দিন দক্ষিণবঙ্গের উপকূল এবং উপকূল লাগোয়া জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
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