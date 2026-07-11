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ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা! বাংলায় সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা, ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

West Bengal Weather Update: আসাম ও বাংলাদেশে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত এবং সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ শনিবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির ‘লাল সতর্কতা’ এবং দক্ষিণবঙ্গের ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। রথযাত্রার দিন উপকূল ও কলকাতায় বৃষ্টি বাড়বে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:59 PM IST
ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা! বাংলায় সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা, ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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