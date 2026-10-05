/পুজোর মুখে নিম্নচাপের চোখরাঙানি! অক্টোবরে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, কেমন থাকবে আবহাওয়া?

অয়ন ঘোষাল: বর্ষা বিদায়ের সময় এলেও অক্টোবরজুড়ে পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে না বাংলা। মাসের শুরুতে কয়েকটি শুকনো দিন মিললেও পরবর্তী সময়ে নিম্নচাপের প্রভাবে ফের বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময় আবহাওয়ার ওঠানামা নিয়ে নজর থাকবে। অক্টোবরের আবহাওয়া নিয়ে চারটি পর্যায়ে এমনই পূর্বাভাস উঠে এসেছে। অক্টোবরে শুরুতেই বাংলার আবহাওয়ায় বর্ষা বিদায়ের প্রভাব স্পষ্ট হতে পারে। ১ থেকে ৭ অক্টোবরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে পূর্বাভাস।
এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি শুষ্ক দিন পাওয়া যেতে পারে। তবে পুরোপুরি বৃষ্টি থেকে মুক্তি মিলবে না। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে এবং অল্প সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ৮ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে বাংলায় বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। এই সময়ে রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ সামগ্রিকভাবে কমতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দিনের তাপমাত্রায় খুব বড় পরিবর্তন হবে না। তবে এই সময় থেকেই নজর রাখতে হবে আন্দামান সাগরের একটি সম্ভাব্য নিম্নচাপের দিকে। সেটি পরবর্তীতে শক্তি বাড়িয়ে গভীর বা অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৫ থেকে ২১ অক্টোবর, পুজোয় বৃষ্টির চোখরাঙানি
অক্টোবরে আবহাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে পারে ১৫ থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে। উত্তর আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া আবহাওয়ার সিস্টেমটি আরও ঘনীভূত হলে তার প্রভাব দক্ষিণবঙ্গে পড়তে পারে। ফলে এই সময়ে ফের বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর প্রথম তিন দিন উপকূলবর্তী এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গেও দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেখানে ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া কিছুটা সমস্যায় ফেলতে পারে পুজোর আনন্দে বেরোনো মানুষজনকে।
২২ থেকে ৩১ অক্টোবর, বৃষ্টি থাকবে, বাড়বে গরমও
মাসের শেষ সপ্তাহেও পুরোপুরি স্বস্তি মিলবে না। নিম্নচাপ সরে যাওয়ার পর তার ফেলে যাওয়া মেঘ ও জলীয়বাষ্পের প্রভাবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এই সময় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সপ্তাহের বেশিরভাগ দিনই আংশিক অথবা পুরোপুরি মেঘলা আকাশ দেখা যেতে পারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস। অর্থাৎ বৃষ্টি থাকলেও মাসের শেষভাগে গরমের অনুভূতি ফের বাড়তে পারে।
এক নজরে অক্টোবরে বাংলার আবহাওয়া
অক্টোবরে প্রথমে বর্ষা বিদায়ের প্রবণতা, তারপর আন্দামান সাগরের নিম্নচাপ এবং তার প্রভাবে পুজোর সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা—সব মিলিয়ে মাসজুড়ে আবহাওয়ার বেশ কয়েকবার পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর প্রথম তিন দিন বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস থাকায় প্যান্ডেল হপিং বা বাইরে বেরোনোর আগে স্থানীয় আবহাওয়ার আপডেট দেখে নেওয়াই নিরাপদ।
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