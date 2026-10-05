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পুজোর মুখে নিম্নচাপের চোখরাঙানি! অক্টোবরে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, কেমন থাকবে আবহাওয়া?

West Bengal Weather: অক্টোবরে ধাপে ধাপে বদলাতে পারে বাংলার আবহাওয়া। ৮ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা আরও জোরালো হবে। দুর্গাপুজোর প্রথম তিন দিন দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 09:03 AM IST
পুজোর মুখে নিম্নচাপের চোখরাঙানি! অক্টোবরে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, কেমন থাকবে আবহাওয়া?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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