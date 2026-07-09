/অতি ভারী বৃষ্টির তাণ্ডব! লাল সতর্কতা, আমূল বদলাবে আবহাওয়া কলকাতা-সহ সব জেলায়

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যজুড়ে বর্ষার দাপট অব্যাহত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ এবং কাল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ আংশিক মেঘলা আকাশ ও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও, আগামীকাল শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া: আজ ও কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের পাঁচ জেলা— দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির লাল/কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা থাকবে। শুক্রবারও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কমবে না। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টি জারি থাকবে। তবে মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির তীব্রতা কমলেও বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে পুরো উত্তরবঙ্গ জুড়ে।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া: বাড়ছে ঝড়-বৃষ্টি
দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। বেশিরভাগ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গবাসীর জন্য বড় আপডেট হলো, কাল থেকে এখানে বৃষ্টি অনেকটাই বাড়বে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আগামীকাল ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে এই ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা সোমবার পর্যন্ত জারি থাকবে। তবে শনিবার নাগাদ বৃষ্টির তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়।
উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামার সম্ভাবনা থাকে, তাই সাবধানে যাতায়াত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বজ্রপাতের সময় খোলা আকাশের নিচে বা গাছের নিচে আশ্রয় না নিয়ে নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
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