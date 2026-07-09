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অতি ভারী বৃষ্টির তাণ্ডব! লাল সতর্কতা, আমূল বদলাবে আবহাওয়া কলকাতা-সহ সব জেলায়

West Bengal Weather: সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে এই ভারী বৃষ্টি জারি থাকবে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ আকাশ মেঘলা ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, আগামীকাল শুক্রবার থেকে আবহাওয়া বদলাবে। 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:47 PM IST
অতি ভারী বৃষ্টির তাণ্ডব! লাল সতর্কতা, আমূল বদলাবে আবহাওয়া কলকাতা-সহ সব জেলায়

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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