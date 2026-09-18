/নতুন ঘূর্ণিঝড়ের চোখরাঙানি! কলকাতায় বজ্রপাতের আশঙ্কা, কবে বদলাবে আবহাওয়া?

অয়ন ঘোষাল: সকাল থেকেই বাংলার আকাশে মেঘের আনাগোনা। এদিন রাজ্যের সব জেলাতেই কমবেশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে থাকছে বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার আশঙ্কা। অন্যদিকেউত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। তবে শনিবার থেকে সেখানে বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গেও ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমবে।
মৌসুমী অক্ষরেখা সৌরাষ্ট্রের নিম্নচাপ এলাকা থেকে শুরু হয়েছে রাঁচি ও দিঘার ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি অক্ষরেখা রয়েছে সিকিম থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি উত্তরবঙ্গ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে। থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত আজ উত্তর আন্দামান সাগরে। শক্তি বাড়িয়ে শনিবার সন্ধ্যায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। আমেরিকান মডেল জিএফএস এই সিস্টেম ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস দিলেও এখনো পর্যন্ত ভারতের মৌসম ভবন নিম্নচাপের আশঙ্কাই করছে। ঘূর্ণিঝড় হলে তার নাম হবে অর্ণব; নাম দিয়েছে বাংলাদেশ।
দক্ষিণবঙ্গ
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝরো বাতাস বইতে পারে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। শনিবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমবে। তবে বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবারে ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে ছয় জেলায় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। সোমবার এবং মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির কোন সতর্কতা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গ
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা সব জেলাতে। কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। আজ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। সব জেলার কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার কিছু জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে কোন সতর্কবার্তা নেই আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আজ ও কাল মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ থেকে ৯৭ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ১১.৬ মিলিমিটার। সহজ বাংলায় হেডলাইন, সামারি, ইউআরএল, কিওয়ার্ডস দিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ কপি লিখে দিন ।
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