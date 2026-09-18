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নতুন ঘূর্ণিঝড়ের চোখরাঙানি! কলকাতায় বজ্রপাতের আশঙ্কা, কবে বদলাবে আবহাওয়া?

West Bengal Weather Update: শুক্রবার রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত ও ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়ার আশঙ্কা। এদিকে উত্তর আন্দামান সাগরের কাছে নতুন নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বরের দিকে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:29 AM IST
নতুন ঘূর্ণিঝড়ের চোখরাঙানি! কলকাতায় বজ্রপাতের আশঙ্কা, কবে বদলাবে আবহাওয়া?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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