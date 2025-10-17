English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather: হেমন্তের পথে ফের বাধা! সপ্তাহান্তে হাওয়া বদল, ৬ জেলায় ঘনিয়ে আসছে...

 WB Weather Update: বুধবার থেকে ফের কলকাতায় কমবে জলীয়বাষ্পের পরিমান। কয়েকদিনের জন্য আবার ফিরতে পারে আদর্শ হেমন্তের পরিবেশ। শনির উইকেন্ডে ফের হাওয়া বদল।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 17, 2025, 09:22 AM IST
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: ২৩-এর ঘরে নেমে গেল কলকাতার রাতের পারদ। ৩১ এর ঘরে নামল দিনের পারদ। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নিচে। এই অবস্থায় শুক্রবার পর্যন্ত আদর্শ হেমন্তের পরিবেশ কলকাতা- সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে। এই মনোরম আরামের ইতি ঘটবে শুক্রর বিকেলের পর। শনির উইকেন্ডে ফের হাওয়া বদল।

বৃষ্টির আশঙ্কা ছয় জেলাতে। মেঘলা আকাশের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে অন্যান্য জেলাতেও। দখিনা বাতাস, পশ্চিমী হাওয়া এবং উত্তর ভারতের শীতল হওয়ার সংঘর্ষে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। মৌসম ভবন জানাচ্ছে, ১৭ অক্টোবর শুক্রবার গোটা দেশে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। একইসঙ্গে পূবালী ও দক্ষিণ পূবের বাতাস প্রভাব বিস্তার করবে দক্ষিণ ভারতের উপর। শুরু হবে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব।

দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকার উপর রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ বিহার এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। তামিলনাড়ু উপকূল এবং কোমরিন সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্ত উইকেন্ডে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরল কর্ণাটক উপকূলে এর প্রভাব পড়তে পারে।

শনিবার থেকে রাজ্যের উপকূলে মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। রবিবারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। 

কালীপুজোর দিন সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমে যাবে। কালীপুজো এবং দীপাবলির দিন বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমান কিছুটা বেশি থাকায় অস্বস্তি অনুভূত হলেও বৃষ্টির চোখরাঙানি থাকছে না বলে স্বস্তির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। 

উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার সারাদিন অত্যন্ত মনোরম এবং পর্যটন সহায়ক আবহাওয়া থাকলেও কাল শনিবারে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। শুধু বৃষ্টি নয়, আগামী কয়েক দিন কুয়াশার সম্ভাবনাও বাড়বে দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায়। 

কলকাতার সার্বিক আবহাওয়া শুক্রবার পর্যন্ত অত্যন্ত মনোরম থাকবে। আজ সারাদিন মূলত পরিষ্কার আকাশ। কাল শনিবার এবং পরশু রবিবার আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। শনি ও রবিবার খুব সামান্য রাস্তা ভেজা বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। কালীপুজো এবং দীপাবলির দিন মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ এবং কিছুটা বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকলেও বৃষ্টির পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত নেই। 

