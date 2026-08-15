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দানা বাঁধছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত! ফের দুর্যোগের চোখরাঙানি, কলকাতায় ২০০ মিমি বৃষ্টির সতর্কতা

Weather update: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ষষ্ঠ নিম্নচাপের পূর্বাভাস রয়েছে। এর প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। ১৭ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে সর্বাধিক বৃষ্টি হতে পারে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় ১৫ থেকে ১৮ অগাস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:31 PM IST
দানা বাঁধছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত! ফের দুর্যোগের চোখরাঙানি, কলকাতায় ২০০ মিমি বৃষ্টির সতর্কতা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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