/দানা বাঁধছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত! ফের দুর্যোগের চোখরাঙানি, কলকাতায় ২০০ মিমি বৃষ্টির সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে ষষ্ঠ নিম্নচাপের ভ্রূকুটি! দক্ষিণবঙ্গজুড়ে ভারী থেকে অতি প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়ে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাত্ সোমবার ভোরের মধ্যে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।
১৫ অগাস্ট, শনিবার - সন্ধ্যা থেকে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং কলকাতায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হবে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ১৬ অগাস্ট, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বৃষ্টির প্রভাব থাকবে। বিশেষ করে হাওড়া এবং কলকাতায় সারাদিনে মোট ১০০ থেকে ১২০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার ১৭ অগাস্ট অতি ভারী বৃষ্টি পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। সারাদিনে সর্বাধিক ২৮০ থেকে ৩০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়। ১২০ থেকে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের নিচের দিকের সব জেলায় বিভিন্ন দফায় মোট ১২০ থেকে ১৪০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে।
মঙ্গলবার ১৮ অগাস্ট নিম্নচাপটি ক্রমশ ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যাবে। এই দিন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী ৪ দিন মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত চলবে। বিশেষ করে আগামীকাল রবিবার রাত থেকে সোমবার ভোরের মধ্যে ওপরের দিকের ৫টি জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা। নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল থাকবে এবং ঢেউয়ের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ১৫ থেকে ১৮ অগাস্ট পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
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