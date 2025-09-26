Bengal Weather Update: পড়বে প্রবল বাজ! গভীর নিম্নচাপে ভারী বৃষ্টিতে ফের দুর্যোগের আশঙ্কা... কোন দিন কেমন যাবে?
Durga Puja Weather: মাঝেমধ্যে রোদ উঠবে। সেই রোদ হবে অত্যন্ত প্রখর এবং তীব্র। সঙ্গে দরদরিয়ে ঘাম ঝরবে... আবহাওয়ার বদল হতে পারে...
অয়ন ঘোষাল: আজ ফের বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ। মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্ত পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তর- পশ্চিম বঙ্গোসাগরে আজ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এটি আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে দক্ষিণ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে গভীর নিম্নচাপ হিসেবে স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে।
এর জেরে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। সমুদ্রে বইবে তীব্র দমকা ঝোড়ো হাওয়া। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আগামী রবিবার পর্যন্ত। সেপ্টেম্বর মাসের বাকি সব কটা দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে আজ চতুর্থীর দ্বিতীয় দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। মধ্যরাতের পর বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে উপকূল এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায়। বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের ওড়িশা লাগোয়া এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা বাড়বে। কাল শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর পঞ্চমীর দিন ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়।
পঞ্চমীর দিন কলকাতাতে কয়েক পশলা বৃষ্টি। মেঘলা আকাশ। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দিনের যে কোনও সময়। বার বার বিঘ্নিত হতে পারে ঠাকুর দেখা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে উপকূলের জেলায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া আর অন্যান্য জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
রবিবার ষষ্ঠী, সোমবার সপ্তমী, মঙ্গলবার অষ্টমী কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে দিনের বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টি থেমে গেলে মাঝেমধ্যে রোদ উঠবে। সেই রোদ হবে অত্যন্ত প্রখর এবং তীব্র। সঙ্গে দরদরিয়ে ঘাম ঝরবে এই ৩ দিন। অত্যন্ত ক্লান্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ঠাকুর দেখতে বাধ্য হবেন মানুষ।
বুধবার নবমী থেকে আবহাওয়ার বদল হতে পারে। অনেকটা বৃষ্টি বাড়তে পারে। নবমী নিশি থেকে দশমী বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে বেশ কিছু এলাকায়। বিশেষত পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে বজ্রপাতের প্রবণতা।
তুলনায় অনেক বেশি উৎসব সহায়ক পরিস্থিতি থাকবে উত্তরবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি আঞ্চলিকভাবে অল্প সময়ের জন্য হবে। বৃষ্টি বন্ধ হলে মাঝে মাঝে রোদের দেখা মিলবে। এরমধ্যে আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার পঞ্চমীর দিন একটু বেশি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে পার্বত্য সহ উপরের দিকের ৫ জেলায়। উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস থাকছে না।
আরও পড়ুন, Girls rescued from madrassa locked toilet: মাদ্রাসার তালাবন্ধ টয়লেটের ভিতরে মিলল ৪০ নাবালিকা! কী চলছিল সেখানে?
আরও পড়ুন, Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: 'পুরুষত্বহীন' স্বামী শারীরিক সুখ দিতে অক্ষম! ২ কোটি দাবি করে মামলা ঠুকলেন স্ত্রী! পালটা স্বামী...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)