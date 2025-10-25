English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather: ফের দুর্যোগ! ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হচ্ছে নিম্নচাপ, ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা কোথায়?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘুর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 25, 2025, 10:35 AM IST
Bengal Weather: ফের দুর্যোগ! ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হচ্ছে নিম্নচাপ, ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা কোথায়?
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: ছট পুজোয় আবহাওয়ার পরিবর্তন। জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলায় হালকা বৃষ্টি! দক্ষিণবঙ্গে আজ শুষ্ক আবহাওয়া। আগামী সপ্তাহের মাঝে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।‌ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বাংলার মৎস্যজীবীদের উপর।

২৭ অক্টোবর সোমবারের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ। ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। একের পর এক নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে! দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি হারাচ্ছে। এই নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হওয়ার পরে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের নিম্নচাপের সঙ্গে মিশে যাবে।

আরব সাগরেই এই সিস্টেম শক্তিশালী হবে। এর ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা কম। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রাতের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে অতি গভীর নিম্নচাপে।

এই সিস্টেম পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে। প্রভাব পড়বে উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায়। এটি সপ্তাহান্তে পূর্ব ভারত দিয়ে পাস করবে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সোমবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায়।

দক্ষিণবঙ্গে আজ পরিষ্কার আকাশ। কাল উপকূলের কাছাকাছি আবহাওয়ার পরিবর্তন। রবিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশ। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে ছট পুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। 

বুধবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারের ও পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টি। উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি  উত্তরবঙ্গে। মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও মেঘলা আকাশ হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।

দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই চার জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। রবিবার শুধুমাত্র দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করে যেতেই শুষ্ক আবহাওয়া।

বৃহস্পতিবার তো শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি জেলায়। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়।কলকাতায় আজ সকালে ঝলমলে আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। সোমবার রাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরে। আজ কলকাতার তাপমান সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৫ ডিগ্রি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫১ থেকে ৯২ শতাংশ। 

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

weather upadteBengal Weatherwest bengal weatherIMDBKolkataRainTHUNDERSTORMheavy rainkolkata rain
