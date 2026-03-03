English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: উষ্ণ দোল...বেলা বাড়লেই চড়া রোদ দক্ষিণে, হালকা তুষারপাত দার্জিলিঙে...

Bengal Weather Update: উষ্ণ দোল...বেলা বাড়লেই চড়া রোদ দক্ষিণে, হালকা তুষারপাত দার্জিলিঙে...

West Bengal Weather Update: দোলের সকালে দক্ষিণের একাধিক জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। তবে আজ কোথাও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। দস্তুরমত গরমকে সঙ্গী করেই আজ দোল খেলবে কলকাতা। শুক্রবার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়বে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 3, 2026, 08:53 AM IST
Bengal Weather Update: উষ্ণ দোল...বেলা বাড়লেই চড়া রোদ দক্ষিণে, হালকা তুষারপাত দার্জিলিঙে...

অয়ন ঘোষাল: অন্য বছরের তুলনায় এবছর উষ্ণ দোল। দক্ষিণবঙ্গে চড়া রোদের দাপট বাড়বে সকাল ৯ টা থেকে। বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত গনগনে গরমের আশঙ্কা, সঙ্গে দোসর আপেক্ষিক আর্দ্রতাজনিত জলীয় বাষ্পের বাড়াবাড়ি। উত্তরবঙ্গে বুধবার হোলির দিন থেকেই ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী পারদ। 

জলীয় বাষ্পের নেপথ্যে দায়ী ৪ টি ঘূর্ণাবর্ত।  দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে প্রথম ঘূর্ণাবর্ত। দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে কোমোরিন এলাকাতেও। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন গুজরাট উপকূলে তৃতীয় ঘূর্ণাবর্ত। মধ্য আসামে চতুর্থ ঘূর্ণাবর্ত। সঙ্গে আছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা যার অবস্থান জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায়। কাল ৪ঠা মার্চ বুধবার নতুন করে আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে উত্তর পশ্চিম ভারতে। 

দোলের সকালে দক্ষিণের একাধিক জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। তবে আজ কোথাও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। ভোরে শুষ্ক আবহাওয়া। ৮ টা থেকে ক্রমবর্ধমান আর্দ্রতা। বেলা বাড়লে চড়া রোদ গনগনে গরম এবং ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন  তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। আজ ৩ থেকে পরশু ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। এই বৃদ্ধির পরিমাণ দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ২ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় আগামী ৬ দিন খুব উল্লেখযোগ্য উত্থান পতন নেই। 

উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সকালের দিকে গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা হালকা তুষারপাত দার্জিলিংএ। দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। কাল বুধবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া পরবর্তী সাতদিন। আপাতত ২৪ ঘণ্টা তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। কাল থেকে পরবর্তী দু'দিন দিনের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আপাতত প্রায় একই রকম থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বুধবার থেকে।

দস্তুরমত গরমকে সঙ্গী করেই আজ দোল খেলবে কলকাতা। শুক্রবার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়বে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আজ সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ। ৮ টা বা ৯ টা থেকে আকাশ পরিষ্কার হতেই বৃদ্ধি পাবে রোদের তেজ। সঙ্গী হবে ক্রমবর্ধমান জলীয় বাষ্পের প্রভাব। ফলে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত অস্বস্তিকর গরমের কবলে পড়তে চলেছে কলকাতা। 

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে বুধবার পর্যন্ত ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব হরিয়ানা সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমের সমতলের রাজ্যগুলিতে। জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা ৪ থেকে ৭ ই মার্চ।

আজ গৌর পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণ শুরু বিকেল ৩ টে ২১ মিনিটে। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ বিকেল ৪ টে ৩৪ মিনিট থেকে শুরু। গ্রহণের চূড়ান্ত বা মধ্যদশা বিকেল ৫ টা ৪ মিনিট। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শেষ বিকেল ৫ টা ৩৩ মিনিট। চন্দ্রগ্রহণ শেষ হবে সন্ধ্যে ৬ টা ৪৭ মিনিটে। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের মোট সময় ৫৯ মিনিট ১৪ সেকেন্ড। ভারতে সবথেকে স্পষ্ট গ্রহণ দেখা যাবে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, আসাম, অরুণাচল এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর বঙ্গ থেকে।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
west bengal weatherDol 2026Kolkata heatwaveLunar Eclipse 2026 IndiaNorth Bengal Rainalipore weather office
