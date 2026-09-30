/রোদঝলমলে আকাশে অশনিসংকেত! বাংলার দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্যোগ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ মায়ানমার উপকূলে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি আরও শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূলের দিকে যাবে। অক্টোবরের ১ থেকে ৫ তারিখ বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়া। পশ্চিমবঙ্গে এই সিস্টেমের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা অত্যন্ত কম। বড়জোর উপকূলের কিছু জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি ১ থেকে ৪ অক্টোবর। সঙ্গে সৈকত লাগোয়া এলাকায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হওয়া।
নতুন নিম্নচাপ
১৩ অক্টোবর উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ আন্দামান সাগরে আরেকটি সিস্টেম জন্ম নিতে পারে। সেটির অভিমুখ ১৫ অক্টোবর ভারতের পূর্ব উপকূলের অন্ধ্র ওড়িশার দিকে যেতে পারে। এর প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রবল বর্ষণের পাশাপাশি বাংলার উপকূলীয় জেলা, পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নিচের দিকের জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই সিস্টেমের প্রভাব দুর্গাপুজোয় সপ্তমী পর্যন্ত থাকতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়।
বর্ষার বিদায় পর্ব
দেশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ধাপে ধাপে বর্ষার বিদায় পর্ব শুরু হয়েছে। বর্ষা বিদায় রেখা পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর, চন্ডিগড়, মোজাফফরনগর, আলিগর, উদয়পুর দিশা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহার থেকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে। যেটি ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গেছে।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি
অক্টোবরের প্রথম ৬ দিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই। শুষ্ক আবহাওয়া। উপকূল লাগোয়া জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে। দিনের তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিকের ঘরে থাকবে। সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি কিছুটা বাড়তে পারে।
কলকাতার আপডেট
গত ৭২ ঘণ্টায় এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি কলকাতায়। আপাতত আরও অন্ততঃ ৫ থেকে ৬ দিন এই আবহাওয়া থাকবে। সকালের দিকে হালকা শিরশিরানি ভাব। ফাঁকা জায়গায় ধোঁয়াশা বা হালকা কুয়াশা। সকাল ৮ টা থেকে বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। আরামদায়ক পরিস্থিতি গায়েব হবে। সন্ধ্যের পর আবার ফিরবে মনোরম আবহাওয়া। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে। দিনের তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিক অর্থাৎ ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।
উত্তরবঙ্গে কী হবে?
উত্তরবঙ্গে লক্ষ্যণীয় ভাবে কমবে বৃষ্টির প্রবণতা। উপরের দিকে জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু-এক জায়গায় অল্প সময়ের হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গের অপরের দিকের জেলায় কিছুটা বৃষ্টি বাড়বে।
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