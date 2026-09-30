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রোদঝলমলে আকাশে অশনিসংকেত! বাংলার দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্যোগ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Weather Update: মায়ানমারের বর্তমান নিম্নচাপটির মূল প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে। তবে উত্তরবঙ্গে ২ অক্টোবর থেকে এবং উপকূলীয় বাংলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৩ অক্টোবর আন্দামান সাগরে নতুন নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা আছে। যা দুর্গাপূজার সপ্তমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব ফেলতে পারে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 30, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 09:37 AM IST
রোদঝলমলে আকাশে অশনিসংকেত! বাংলার দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্যোগ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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রোদঝলমলে আকাশে অশনিসংকেত! বাংলার দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্যোগ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট
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