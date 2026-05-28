/Weather Update: ৭০ কিমি বেগে ঝড়! ধেয়ে আসছে ভয়াল কালবৈশাখী, দক্ষিণবঙ্গে ৪৮ ঘণ্টা দুর্যোগ-অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: লাল এবং কমলা সর্তকতা জারি করে জানানো হয়েছে যে, কোথাও কোথাও বাতাসের গতিবেগের ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝড় হতে পারে। ভ্যাপসা গরম থেকে নিস্তার পাবে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দারা।
অয়ন ঘোষাল: তীব্র গরমে পুড়ে ছারখার গোটা বাংলা। অবশেষে রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর দিল হাওয়া অফিস। কালবৈশাখীর দাপটে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ ভাসবে বৃষ্টিতে। উত্তাল হতে পারে সমু্দ্র। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে কালবৈশাখীর দাপট চলবে প্রায় সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি উপরের দিকের জেলায়।
ওড়িশায় তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে ওড়িশা এবং বিহার থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে জোড়া অক্ষরেখা। যার প্রভাবে আজ, পূর্ব বর্ধমান ও সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা। বৃহস্পতি-শুক্রবার দুদিন সমুদ্রে যেতে নিষেধ মৎস্যজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ। সমুদ্রপৃষ্ঠে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের আশঙ্কা উত্তাল হবে সমুদ্র।
দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব বর্ধমান ও সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া, হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টি। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা।
শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির দাপট থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলাতে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা।
উইকেন্ডে শনি এবং রবিবারে ও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। রবিবারের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বাড়বে গরম এবং আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে আর ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। বৃহস্পতি-শুক্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং, মালদা এবং দুই দিনাজপুরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শনিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
