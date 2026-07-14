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আকাশজুড়ে মহাশক্তিশালী সিস্টেমের জাল! উত্তর থেকে দক্ষিণ- কোথায় হলুদ, কোথায় কমলা সতর্কতা?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ দুপুর পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চললেও বিকেলে তা কমে যাবে। কাল বুধবার বৃষ্টি কম থাকবে এবং ভ্যাপসা গরম বাড়বে। তবে রথের দিন বৃহস্পতিবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টির দাপট।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:08 AM IST
আকাশজুড়ে মহাশক্তিশালী সিস্টেমের জাল! উত্তর থেকে দক্ষিণ- কোথায় হলুদ, কোথায় কমলা সতর্কতা?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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