/আকাশজুড়ে মহাশক্তিশালী সিস্টেমের জাল! উত্তর থেকে দক্ষিণ- কোথায় হলুদ, কোথায় কমলা সতর্কতা?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ দুপুর পর্যন্ত দাপট থাকবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির। দুপুরের পর বৃষ্টি কমে যাবে। তারপর আজ মঙ্গলবার এবং আগামীকাল বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। রথের দিন বৃহস্পতিবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি। চলবে শুক্রবার বিকেল বা সন্ধ্যে পর্যন্ত।
জোড়া ঘূর্ণাবর্তের দাপট
একাধিক সক্রিয় শক্তিশালী সিস্টেম বাংলার আকাশে। দক্ষিণ বাংলাদেশে এবং উত্তর-পূর্ব বিহারে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগর থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা বিহারের মুজাফফরপুরের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য অসম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি
আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর কমবে বৃষ্টি। কাল বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। আবার রথের বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতাতেও মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হবে।
উত্তাল হবে উত্তরবঙ্গ
উত্তরবঙ্গে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি। উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে বেশি হবে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির কোনো সতর্কতা নেই। শুক্রবার ফের কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।
কলকাতার কী আপডেট?
কলকাতায় সকালের এই নাছোড় বৃষ্টি বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে। কাল বুধবার কোনো উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি নেই। চূড়ান্ত ভ্যাপসা গরম এবং ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে। বুধবার রাতের পর ফের মেঘলা আকাশ। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ঝোড়ো হাওয়া বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)