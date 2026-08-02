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বৃষ্টির বড় আপডেট! দুর্যোগের অশনি সংকেত, সোম থেকেই হাওয়া বদল

West Bengal Weather Update: আজ দক্ষিণবঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। কলকাতায় আপাতত হালকা বা ঝিরঝিরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:29 AM IST
বৃষ্টির বড় আপডেট! দুর্যোগের অশনি সংকেত, সোম থেকেই হাওয়া বদল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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