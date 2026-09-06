/জোড়া অক্ষরেখার দাপটে ভাসবে দক্ষিণবঙ্গ! ভারী বৃষ্টির মেগা অ্যালার্ট, কলকাতার কপালে কী?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বাড়বে। মঙ্গল এবং বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আজ ও কাল ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কমে যাবে। শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে।
সিস্টেম
মৌসুমি অক্ষরেখা শ্রীগঙ্গানগর থেকে নিম্নচাপ এলাকার ওপর দিয়ে ডালটনগঞ্জ হয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজস্থান থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা। গুজরাত থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ নয় জেলার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সোমবার সব জেলাতে বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতে। হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। বুধবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গে
আজ ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সোমবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে সম্ভাবনা বেশি থাকবে। নীচের দিকের জেলার বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এই চার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
কলকাতায়
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতাতে। সামান্য তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও বাড়বে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৪ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৯ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৮ থেকে ৯৯ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪৭ মিলিমিটার।
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