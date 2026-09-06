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জোড়া অক্ষরেখার দাপটে ভাসবে দক্ষিণবঙ্গ! ভারী বৃষ্টির মেগা অ্যালার্ট, কলকাতার কপালে কী?

West Bengal Weather Update: মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তার কারণে দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে বৃষ্টি বাড়বে। বিশেষত মঙ্গল ও বুধবার বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আজ ও আগামীকাল পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:18 AM IST
জোড়া অক্ষরেখার দাপটে ভাসবে দক্ষিণবঙ্গ! ভারী বৃষ্টির মেগা অ্যালার্ট, কলকাতার কপালে কী?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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