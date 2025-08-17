English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: আজ ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের চার জেলায়। বাকি চার জেলাতে উ বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোরো বাতাস। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 17, 2025, 11:07 AM IST
Bengal Weather Update: বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি নদীয়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলাতে ... কাল সোমবার আবার নিম্নচাপ...

অয়ন ঘোষাল:  

আজকের আবহাওয়া:  

নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে আগামীকাল সোমবার। উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। এর সরাসরি প্রভাব নেই বাংলায়।

উত্তরবঙ্গে: আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।  কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে । 

দক্ষিণবঙ্গে:  আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই,  মূলত পাসিং সাওয়ার রেইন। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।  

বিস্তারিত: 
নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে আগামীকাল সোমবার। উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা।

ওড়িশা ও অন্ধপ্রদেশ উপকূলের নিম্নচাপটি ছত্রিশগড় এর উপর অবস্থান করছে। এটি গুজরাটে অভিমুখে যাবে এবং শক্তি ক্ষয় করে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হবে। এর সরাসরি প্রভাব নেই বাংলায়। বরং এই নিম্ন চাপের টানে বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় মৌসুমী অক্ষরেখা।

দক্ষিণবঙ্গ: 
আজ বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি নদীয়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলাতে। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশি রয়েছে। বৃষ্টি না হলেই অস্বস্তি।

সোমবার বৃষ্টির পরিমান কিছুটা কমবে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার এবং বুধবার সব জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি থাকবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সমস্ত জেলার কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আবার কিছুটা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ক্রমশ বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। 

 উত্তরবঙ্গ
আজ ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের চার জেলায়। বাকি চার জেলাতে উ বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোরো বাতাস। জলপাইগুড়ি কালিম্পং কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতে বছর বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়।

সোমবার বৃষ্টি কিছুটা কমবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে। হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতেও।

মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। বৃষ্টি কিছুটা কমবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে। হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতেও।

বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
শুক্রবারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।

কলকাতা: 
আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায়। মেঘলা আকাশ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মূলত পাসিং সাওয়ার রেইন। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। 

কলকাতার তাপমান- 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৮ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬২ থেকে ৯২ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে: 

প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা- মধ্য-মহারাষ্ট্র এবং তেলেঙ্গানাতে।

অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা- অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাট কর্ণাটক কেরল এবং মাহে কঙ্কন গোয়া উত্তরাখন্ড এবং বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশ।

