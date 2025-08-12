English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather: ফের ভোগান্তি বাড়াবে বর্ষা! তুমুল বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে একাধিক জেলা, দুর্যোগের সতর্কতা জারি...

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে; জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে; বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দু এক জায়গায় হতে পারে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 12, 2025, 10:14 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের দুর্যোগ। ফের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বর্ষা বিদায় নেওয়ার সময় বাংলার ছবিটাই ভিন্ন। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রাজ্যের একাধিক জেলায়। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধ থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে বলেই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস। 

মঙ্গলে অধিক বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিরর সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সপ্তাহের মধ্যভাগে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সমস্ত জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরের প্রতিটি জেলাতেই ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি চলছে ৷ রবিবার পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া থাকবে ৷ সপ্তাহের শুরু থেকে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়, বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে ৫ জেলায় চলবে টানা দুর্যোগ। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা কালিম্পং ছাড়াও জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের মতো জেলাগুলিতে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

এছাড়া কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া, সব জেলাই হালকা ভিজতে পারে। শহর কলকাতাতেও আজ তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ভোগান্তি বাড়াবে। আপাতত কলকাতা শহরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

