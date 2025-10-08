English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather: নাছোড়বান্দা বর্ষার বিদায় কবে! ঘূর্ণাবর্তের আশঙ্কা কি ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে? আবহাওয়ার বড় আপডেট...

WB Weather Update: আগামী পাঁচ দিনে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বাংলায়। বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর শীত আসার আগে সাইক্লোনের সিজন। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সময়। এরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে হাওয়া বদল হয়ে শীত আসবে ডিসেম্বরে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 8, 2025, 06:17 PM IST
Bengal Weather: নাছোড়বান্দা বর্ষার বিদায় কবে! ঘূর্ণাবর্তের আশঙ্কা কি ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে? আবহাওয়ার বড় আপডেট...
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্তের আশঙ্কা। শুক্রবার তৈরি হতে পারে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পূর্ব আসাম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আর ভারী বৃষ্টির আর কোনও সতর্কবার্তা নেই। আংশিক মেঘলা আকাশ; কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সতর্কবার্তা দার্জিলিং, মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। সেই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস থাকবে।

বৃহস্পতিবার থেকে রোদ ঝলমলে পরিবেশ কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। এই বৃষ্টিও কিছু এলাকার কিছু অংশে সামান্য সময়ের জন্য হতে পারে। ক্রমশ কমবে সেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও। দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার - শনিবার পর্যন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে আগামী তিন চার দিন। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস। 

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গেও। কলকাতায় এদিন বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার সম্ভাবনা কম থাকবে। ফের শুক্রবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শুক্রবারেও কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা, সঙ্গে দমকা বাতাস থাকতে পারে। 

এই মুহূর্তে বর্ষা বিদায় রেখার অবস্থান গুজরাটের ভিরাবল থেকে উজ্জয়ন ঝাঁসি হয়ে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর পর্যন্ত বর্ষা বিদায় রেখা থমকে আছে। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে বর্ষা গুজরাটের বাকি অংশ থেকে বিদায় নিতে পারে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশ থেকে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই বর্ষা বিদায় নিতে পারে এই এলাকা থেকে।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

