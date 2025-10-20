Bengal Weather: ঘর্মাক্ত প্যাচপ্যাচে পরিস্থিতি! দীপাবলী থেকে ভাইফোঁটা ফের দুর্ভোগ? হাওয়া অফিসের বড় আপডেট...

Bengal Weather: ঘর্মাক্ত প্যাচপ্যাচে পরিস্থিতি! দীপাবলী থেকে ভাইফোঁটা ফের দুর্ভোগ? হাওয়া অফিসের বড় আপডেট...
WB Weather Update: মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গোটা রাজ্যে মেঘমুক্ত ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। বুধ এবং বৃহস্পতিবার শুষ্ক আবহাওয়া গোটা রাজ্যে। সাময়িক ফিরবে হেমন্তের আদর্শ পরিবেশ।
অয়ন ঘোষাল: শনি-রবি খুব হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পর গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে দীপাবলী উৎসবে মোটের উপর বৃষ্টিবিহীন আবহাওয়া। উপকূলের এবং লাগোয়া জেলায় সকালের দিকে সামান্য বৃষ্টি। বেলার পর আর বৃষ্টির তেমন সম্ভবনা নেই। দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনায় অল্প সময়ের হালকা বৃষ্টি সোমবার।
কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ। কোনও কোনও জেলায় কুয়াশা বা ধোঁয়াশা। বেলা বাড়লে মূলত পরিষ্কার আকাশ। রোদের দেখা মিলবে। বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে না। কিছুটা ঘর্মাক্ত প্যাচপ্যাচে পরিস্থিতি গাঙ্গেয় বঙ্গে।
দীপাবলী থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত রাজ্যের কোনও জেলায় কোনও বৃষ্টির আগাম পূর্বাভাস নেই। দীপাবলী থেকে ভাইফোঁটা উত্তরবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। উত্তরে মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া। জলীয় বাষ্পের পরিমান কম থাকবে। পর্যটনের আদর্শ পরিবেশ পাহাড়ে এবং ডুয়ার্সে।
কাল মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গোটা রাজ্যে মেঘমুক্ত ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। বুধ এবং বৃহস্পতিবার শুষ্ক আবহাওয়া গোটা রাজ্যে। সাময়িক ফিরবে হেমন্তের আদর্শ পরিবেশ। ২৩ অক্টোবর ভাইফোঁটা মিটে যাওয়ার পর হাওয়া বদল। ২৪ অক্টোবর শুক্রবার আন্দামান সাগরে বঙ্গোপসাগর ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে তৈরি হবে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত।
২৫ অক্টোবর শনিনার থেকে ২৭ অক্টোবর সোমবার পর্যন্ত সমুদ্র থেকে জলীয়বাষ্প অর্থাৎ শক্তি সঞ্চয় করতে করতে এই সিস্টেম উত্তর-পশ্চিমদিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু উপকূলের কাছে আসবে। এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ঘূর্ণিঝড় হলে এর নাম হবে মান্থা।
২৪ অক্টোবর শুক্রবার নয়াদিল্লির মৌসম ভবন এই সিস্টেমের পরবর্তী আপডেট বুলেটিন প্রকাশ করতে পারে। মান্থা তৈরি হলে সম্ভাব্য দুটি গতিপথের কথা জানানো হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা মডেল এর পক্ষ থেকে। এটি তামিলনাড়ু থেকে বাঁক খেয়ে পুদুচেরি উপকূলের কাছে আরবসাগরে ল্যান্ডফল করতে পারে। অথবা সমান্তরালভাবে ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর এগিয়ে ওড়িশা উপকূলের কাছাকাছি ল্যান্ডফল করতে পারে।
