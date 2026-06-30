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ভয়ংকর দুর্যোগের অশনিসংকেত! কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ কাঁপবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ ও অস্বস্তিকর গরম থাকবে। তবে রবিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি অনেক বাড়বে। কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতাও রয়েছে। আজ উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে। পাহাড়ে ধস এবং নিচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা আছে।

Written BySoumita Khan Edited By:Soumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:13 AM IST
ভয়ংকর দুর্যোগের অশনিসংকেত! কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ কাঁপবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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