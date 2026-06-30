/ভয়ংকর দুর্যোগের অশনিসংকেত! কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ কাঁপবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে উইকেন্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বুধবারেও। আপাতত বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আর বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে।
সিস্টেম
রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর প্রদেশ থেকে মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেটি উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি না হলে গরম অস্বস্তি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কমলা সর্তকতা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলাতে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
আগামীকাল বুধবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতা-সহ সব জেলাতে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
শনিবারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।
ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে কলকাতা-সহ উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
উত্তরবঙ্গ
আজ অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি,র আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এলাকাতে। বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে। বাকি জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বৃহস্পতিবার এও ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে উত্তরবঙ্গে। উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই উত্তরে।
গত কয়েক দিনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিতে পার্বত্য এলাকায় ধস। নিচু এলাকা প্লাবিত এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইছে।
কলকাতা
ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা শহরে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। সকাল মেঘলা আকাশ। কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। গরম এবং অস্বস্তি বজায় থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৮ ডিগ্রি। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বাতাসে থাকবে ৭২ থেকে ৯৭ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৭.৯ মিলিমিটার।
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