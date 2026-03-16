West Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ভয়ংকর দুর্যোগে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির স্কোয়াল লাইন, ভাসবে জেলার পর জেলা

West Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু: ভয়ংকর দুর্যোগে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির স্কোয়াল লাইন, ভাসবে জেলার পর জেলা
Bengal Weather Update: রবিবারই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলা মরশুমের প্রথম কালবৈশাখীর দেখা পেয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যার পর আবারও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং বর্ধমান জেলায় কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে তৈরি শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘ ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমের জেলাগুলোতে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: সোমবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কালবৈশাখী পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি। আজ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বাড়বে দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় গতিবেগ। দক্ষিণে জেলায় জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৃষ্টি। সঙ্গে শিলা বৃষ্টি এবং অকস্মাৎ বজ্রপাতের সতর্কতা। কলকাতা সহ ৮ জেলা গতকাল মরশুমের প্রথম কালবৈশাখী পেয়েছে। আজও দক্ষিণের একাধিক জেলায় কালবৈশাখী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সন্ধ্যার পর। শুক্রবার পর্যন্ত চলবে আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি।
রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির স্কোয়াল লাইন। শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন বিভিন্ন জেলার আকাশে তৈরি হবে বজ্র গর্ভ মেঘ। ২০ মার্চ পর্যন্ত উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে আঞ্চলিক ভাবে কিউমুলো নিম্বাস বজ্র মেঘ তৈরি হবে। পশ্চিমের জেলার ক্ষেত্রে এই মেঘ আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে তৈরি মেঘ ঝাড়খণ্ড হয়ে পৌঁছাবে পশ্চিমের জেলার ওপর।
আজ সোমবার কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি হতে পারে পুরুলিয়া বাঁকুড়া বীরভূম মুর্শিদাবাদ হুগলি এবং বর্ধমান জেলাতে।কলকাতাতেও সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি সপ্তাহ জুড়ে।
উত্তরে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। আজ সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কলকাতায় আজ প্রধানত মেঘলা আকাশ।কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। মেঘলা আকাশে দিনের তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। ঘুমোট গরমে মাঝে মাঝে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।
গতকাল সারাদিন মেঘলা আকাশ এবং দমকা হওয়ার জেরে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ ডিগ্রি নেমে ৩০.৬ ডিগ্রি। কাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরশু রাতের চেয়ে ২ ডিগ্রি নেমে ২৩.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৭ থেকে ৮৩ শতাংশ। কলকাতায় সার্বিক ভাবে গড়ে গতকাল ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)