/Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও জোড়া অক্ষরেখার জেরে দুর্যোগের চোখরাঙানি, ভয়াল ঝড়বৃষ্টি জেলায় জেলায়

West Bengal Weather Update: ওড়িশায় ঘূর্ণাবর্তের কারণে আজ শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর তীব্র সম্ভাবনা রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার কারণে আজ বিকেল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে আজ থেকে ভারী বৃষ্টি কমলেও কিছু জেলায় সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: আজও ঠিক গতকালের মতো দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। আজ থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি উপরের দিকের জেলায়।
ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলা
ওড়িশায় ঘূর্ণাবর্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যা এবং বিহার থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ জোড়া অক্ষরেখা। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। আজ বিকেল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ মৎস্যজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ। সমুদ্রপৃষ্ঠে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের আশঙ্কা উত্তাল হবে সমুদ্র।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ
দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির দাপট থাকবে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলাতে। এখানে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আজ বিকেলের পর কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা।।
উইকেন্ডে শনি এবং রবিবারে ও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। রবিবারের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বাড়বে গরম এবং আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে ফের তাপমাত্রার উত্থান। আবার ফিরবে অস্বস্তিকর গরম।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া কেমন?
উত্তরবঙ্গে আর ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সামান্য ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং, মালদা এবং দুই দিনাজপুরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কাল শনিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে।
কলকাতার কী আপডেট?
কলকাতায় গত কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্বস্তির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়ায় এই পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কমেছে। আলিপুর ও দমদম এলাকায় আকাশ মূলত মেঘলা রয়েছে। ২৯ মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩৩° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
মৌসম ভবন নয়াদিল্লি
উত্তর এবং মধ্য ভারতের আকাশে একটা সুবিশাল অংশ জুড়ে বিশাল বড় একটি মেঘ স্তম্ভ তৈরি হয়েছে বলে ইনস্যাট ৩ ডি এস কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ছবিতে ধরা পড়েছে। পাকিস্তান থেকে উত্তর প্রদেশ হয়ে এই স্তম্ভ মধ্য ভারতের ছোট নাগপুর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্য হয়ে বিহার পর্যন্ত একটি মেঘ রাশি তৈরি হয়েছে। প্রথম মেঘ স্তম্ভ এবং দ্বিতীয় মেঘ রাশির সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ২৪৫৬ কিলোমিটার। অতীতে প্রাক বর্ষার ভারতের ওপর এতো বড় আকারের এবং শক্তিশালী মেঘ সঞ্চয় দেখা যায়নি। পাকিস্তানের উত্তর অংশ এবং জম্মু কাশ্মীরের বিস্তৃর্ণ অংশে মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা করা হচ্ছে।
