/Bengal Weather Update: ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত: অতিভারী বৃষ্টির জেরে রেড অ্যালার্ট এই এই জেলায়, কলকাতার কী আপডেট?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপপ্রবাহের মতো অনুভূতি হতে পারে। বুধবার থেকে আবহাওয়া বদলাবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ রবিবার পর্যন্ত দুর্বিষহ ঘর্মাক্ত চূড়ান্ত অস্বস্তিকর গরম। পশ্চিমের জেলায় খাতায় কলমে না হলেও ফিল লাইক তাপপ্রবাহের অনুভূতি। মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় একই রকম পরিস্থিতি। বুধবার থেকে অনেকাংশে হাওয়া বদল।
ঝড় বৃষ্টি কবে?
আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। ঝড় বৃষ্টির কারণে কমতে পারে তাপমাত্রা। দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে আগামী উইকেন্ডে। ফিরতে পারে স্বস্তি। কাটতে পারে এই অসহনীয় পরিস্থিতি।
ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত
উড়িষ্যাতে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে এই ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা। এর প্রভাবে আজও উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
আজ রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উপরের পাঁচ জেলায়। সোমবার এবং মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার ২৬ মে পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। গরমও অস্বস্তি বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া। ফিল্ড লাইফ টেম্পারেচার অনেকটা বেশি অনুভূত হবে।
২৭ মে বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বৃহস্পতি ও শুক্রবার। ফলে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে পরিস্থিতি অনেকটা সহনীয় হবে।
কলকাতার কী আপডেট?
কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করলেও, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকার কারণে 'ফিল লাইক' বা অনুভূত তাপমাত্রা অনেকটাই বেশি থাকছে। ফলে সাধারণ মানুষের নাজেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ এবং চরম অস্বস্তি বজায় থাকলেও, স্থানীয়ভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
কলকাতার তাপমাত্রা
ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে আগামী উইকেন্ডে কলকাতার তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। ফলে আগামী বৃহস্পতিবার থেকেই আবহাওয়া অনেকটাই সহনীয় হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘদিনের এই অসহনীয় পরিস্থিতি কেটে গিয়ে স্বস্তি ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে।