English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: কলকাতায় কালবৈশাখীর দাপট আর কদিনের অতিথি, কবে থেকে শুরু গরমের ইনিংস? জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: কলকাতায় কালবৈশাখীর দাপট আর কদিনের অতিথি, কবে থেকে শুরু গরমের ইনিংস? জানাল হাওয়া অফিস

West Bengal Weather Update: কলকাতায় দুপুরের পর বা রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সোমবারের পর থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। রোদের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিও বাড়বে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 10, 2026, 10:45 AM IST
Bengal Weather Update: কলকাতায় কালবৈশাখীর দাপট আর কদিনের অতিথি, কবে থেকে শুরু গরমের ইনিংস? জানাল হাওয়া অফিস

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গের উপর ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব রাজস্থান থেকে পূর্ব ঝাড়খন্ড পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা মধ্যপ্রদেশ ছত্তীসগঢ়ের উপর দিয়ে এসেছে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি আগামী সপ্তাহে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। মঙ্গলবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। 

Add Zee News as a Preferred Source

দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির বিক্ষিপ্ত সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া গরম ও তাপমাত্রা বাড়বে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে।

দক্ষিণবঙ্গে: 
আজ রবিবারে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বাঁকুড়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। এই জেলাগুলিতে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ঝড়ের পূর্বাভাস। বাকি কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

আরও পড়ুন:Md Salim on Mamata Banerjee: তোলাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্তদের এন্ট্রি নেই: মমতার 'মহাজোট' প্রস্তাবে সেলিমের সপাটে 'না'

সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই তিন জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। বাকি জেলাতে ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। শুষ্ক আবহাওয়ায়; বাড়বে তাপমাত্রা। গরম ও আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে।

উত্তরবঙ্গ:
আজ রবিবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে। সোমবার আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 

বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাতে।

আরও পড়ুন:West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: বুধে বিধায়কদের শপথগ্রহণ: কে হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা?

কলকাতা:
সকালে মনোরম পরিবেশ। ঝড় বৃষ্টিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। সকালের দিকে মূলত পরিষ্কার আকাশ, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। রোদের তেজ তীব্র হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে গরম ও অস্বস্তি হতে পারে। আজ রবিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। দুপুরের পর থেকে রাতের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। 

সোমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা সেটা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা উপরে উঠতে পারে।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৫ থেকে ৯১ শতাংশ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
west bengal weatherNorth Bengal RainSouth Bengal HeatKolkata Weather Update
পরবর্তী
খবর

Md Salim on Mamata Banerjee: তোলাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্তদের এন্ট্রি নেই: মমতার 'মহাজোট' প্রস্তাবে সেলিমের সপাটে 'না'
.

পরবর্তী খবর

Krishnendu Narayan Choudhury joining BJP?: তিলে তিলে শেষ করেছে অভিষেক: শপথ নিতেই মুখ্যমন্ত্র...