/বৃষ্টির সাময়িক বিরতি! এই সপ্তাহেই পালটাবে আবহাওয়া, ফের ভাসবে জেলার পর জেলা

অয়ন ঘোষাল: ১০ এবং ১১ অগাস্ট, সোম এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে কার্যত বৃষ্টি বিরতি। আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাবে তৈরি বজ্র গর্ভ মেঘ থেকে কোনও কোনও জেলায় কোনও কোনও অংশে অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া আগামী ৪৮ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস বা সতর্কতা নেই।
ফের বৃষ্টি কবে?
১২ অগাস্ট বুধবার থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির স্পেল। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের উপকুল লাগোয়া একাধিক জেলায়। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে করে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ-সহ কলকাতায়।
দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলায় আজ দিনের অনেকাংশে রোদের দেখা মিলবে। আকাশে মেঘ থাকলেও অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টির কোনও আগাম সতর্কতা নেই। কোনও কোনও জেলায় আঞ্চলিক ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হলে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস দেবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হলেও তা হবে স্থানীয় স্তরে এবং অল্প সময়ের জন্য। সামান্য বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। জলীয় বাষ্পের কারণে বৃদ্ধি পাবে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি।
মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে বৃদ্ধি পাবে মৌসুমি অর্থাৎ বর্ষার মেঘের আনাগোনা। বুধ এবং বৃহস্পতিবার উপকূল লাগোয়া এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের জেলায় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে।
উত্তরবঙ্গের কী আপডেট?
উত্তরবঙ্গে ওপরের দিকের ৩ জেলায় আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কাল মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ব্যাপকতা দুটোই কমবে উত্তরবঙ্গে। পরবর্তী ৪ দিন দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গে কম বৃষ্টি হবে।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। আজ সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি বৃষ্টি। দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। কাল মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী ৪ দিন দক্ষিণের তুলনায় উত্তরে বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্যণীয় ভাবে কম থাকবে।
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