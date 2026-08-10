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বৃষ্টির সাময়িক বিরতি! এই সপ্তাহেই পালটাবে আবহাওয়া, ফের ভাসবে জেলার পর জেলা

West Bengal Weather Update: বৃষ্টির আপাতত ব্রেক। রোদ উঠলেও প্যাচপ্যাচে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। তবে বুধবার থেকে ফের বৃষ্টি শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার উপকূলের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 10, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:04 AM IST
বৃষ্টির সাময়িক বিরতি! এই সপ্তাহেই পালটাবে আবহাওয়া, ফের ভাসবে জেলার পর জেলা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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