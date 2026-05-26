/Weather Update: ১০ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বেগে ঝড়বৃষ্টি, কালবৈশাখীর সতর্কতা, দাবদাহ থেকে রেহাই মিলবে?

West Bengal Weather: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে উঠেছে। তবে এবার কিছুটা স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতায় আপাতত ভ্যাপসা গরম বজায় থাকলেও সপ্তাহের মাঝামাঝি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
অয়ন ঘোষাল: অসহ্য গরম অসহনীয় হয়ে উঠেছে বঙ্গবাসী। এর মধ্যেই স্বস্তির খবর শোনাচ্ছে আবহাওয়া। বুধবার থেকেই হাওয়া বদল। উত্তরে কমবে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ আর দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে ঝড় বৃষ্টির প্রবণতা। কালবৈশাখীর সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি নেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে।
মঙ্গলবার কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি এই দুই জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা।
বৃহস্পতিবারেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় থাকতে পারে। শুক্রবার থেকে রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির স্পেল। কালবৈশাখী সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকবে। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। বাকি জেলাতেও আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তবে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হাওয়া থাকায় কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তি কম থাকবে।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে। বুধবার থেকে শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির দাপট। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। এছাড়াও হুগলী, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া জেলাতেও সম্ভাবনা থাকবে। শনিবার ৩০ মে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)