/Bengal Weather Update: বিদায় নিচ্ছে স্বস্তির বৃষ্টি! ফিরছে ভ্যাপসা গরম, দুই বঙ্গের আবহাওয়ায় বিরাট রদবদল

West Bengal Weather Update: রবি থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট কমবে। রবি থেকে বুধবারের মধ্যে তাপমাত্রা চড়চড় করে বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও আজ ও আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। তবে মঙ্গলবার থেকে সেখানে ফের প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবি থেকে বুধ চড়চড় করে বাড়বে তাপমাত্রা। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা যতটা কমেছিল, আগামী বুধবারের মধ্যে তা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ, সপ্তাহের শুরুতেই ফের ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বাড়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে।
ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান
ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উড়িষ্যাতে। পাকিস্তান থেকে রাজস্থান ছত্তীসগঢ়ের উপর দিয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা।
দক্ষিণে আজ বিক্ষিপ্তভাবে খুব সামান্য বৃষ্টির অল্প সম্ভাবনা। বিকেল বা সন্ধ্যা রাতে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে অল্প বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার থেকে লক্ষ্যণীয় ভাবে তাপমাত্রা ফের বাড়বে।
উত্তরবঙ্গে
আজ থেকে ঝড় বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গেও। রবিবার এবং সোমবার সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কম। তবে এই স্বস্তি সাময়িক। পরশু মঙ্গলবার থেকে ফের আরও এক দফায় প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরবঙ্গে। সেই বৃষ্টি বৃহস্পতি, শুক্রবার অনেকটা বাড়বে।
মঙ্গলবার থেকে ফের ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে। বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কলকাতার কী আপডেট?
কলকাতায় দিনের বেলা মূলত রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে। তবে বেলার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা বৃষ্টির (Light rain) সম্ভাবনা রয়েছে। সকালের দিকে শহরের তাপমাত্রা রয়েছে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তবে আর্দ্রতা ও গরমের কারণে এটি প্রায় ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো অনুভূত (Feels like) হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৩ মাইল বেগে মৃদু বাতাস বইছে।
