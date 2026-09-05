Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ফের দুর্যোগের রক্তচক্ষু! শনিতেই বদলাবে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

ফের দুর্যোগের রক্তচক্ষু! শনিতেই বদলাবে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ওপরের চার জেলায় আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার বৃষ্টি কমলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের কারণে অস্বস্তি বাড়বে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:16 AM IST
ফের দুর্যোগের রক্তচক্ষু! শনিতেই বদলাবে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ! দক্ষিণবঙ্গে ফেরার দার্জিলিং মেল, পদাতিক-সহ একঝাঁক ট্রেন বাত
2
3
4
5