Bengal Weather: ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি ! শনি-রবিতে ভাসবে বাংলা, দোসর ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া...

Bengal Weather: ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি ! শনি-রবিতে ভাসবে বাংলা, দোসর ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া...
West Bengal Weather Update: রবিবার ফের বাড়বে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতেই। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ একই জায়গায় অবস্থান করছে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলে এই নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। এর ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে শনি ও রবিবার গরম ও অস্বস্তি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সোম ও মঙ্গলবার মূলত মেঘলা আকাশ। দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। এই দুদিন কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। শনি-রবি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে। সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।
উত্তরবঙ্গে শনিবার ও রবিবার অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি সব জেলাতেই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা। অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ও উত্তর দিনাজপুর জেলায়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
