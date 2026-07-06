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সাগরে শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে ভয়ঙ্কর অতিভারী বৃষ্টির খাঁড়া, কবে থামবে এই দুর্যোগ?

West Bengal Weather Update: উত্তাল থাকবে সমুদ্র। বাড়বে ঢেউয়ের উচ্চতা।মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা ৭ জুলাই মঙ্গলবার পর্যন্ত। কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজও বৃষ্টিমুখর দিন ছুটির দিন হতে চলেছে কলকাতায়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:40 AM IST
সাগরে শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে ভয়ঙ্কর অতিভারী বৃষ্টির খাঁড়া, কবে থামবে এই দুর্যোগ?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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