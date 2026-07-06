/সাগরে শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গে ভয়ঙ্কর অতিভারী বৃষ্টির খাঁড়া, কবে থামবে এই দুর্যোগ?

অয়ন ঘোষাল: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। সোমবার থেকেই রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নিম্নচাপের সামনের দিকের অংশ এই মুহূর্তে পশ্চিমাঞ্চলের ওপর পশ্চিম দিকে ঝুঁকে অবস্থান করছে। সিস্টেমের অগ্রভাগ কয়েকঘণ্টা বাদে ঝাড়খণ্ডের দিকে অগ্রসর হবে। তার মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর তৈরি হল চলমান মেঘ বলয়। এর জেরে আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টায় নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা এবং হাওড়া জেলায় বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে।
রবিবার রাতের পর নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়েছে। এটি এখন ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। আগামী বুধবার সকালে এই সিস্টেমটি ওড়িশা হয়ে ছত্তীসগঢ়ের দিকে চলে যাবে। এর প্রভাবে উপকূল এবং পশ্চিমের কিছু জেলায় আজ অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
উত্তাল সমুদ্র
এই সময়ে সমুদ্র উত্তাল থাকবে এবং ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়বে। তাই মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় আগামী ৭ জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
উত্তাল উত্তরবঙ্গ
আজ সোমবার থেকেই উত্তরবঙ্গে আবার ভারী বৃষ্টির কমলা ও লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। আজ জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা রয়েছে। আগামীকাল, মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
আগামী বুধবারে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু বৃদ্ধি পাবে। সেদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ মালদা জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ফলে বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর আগামী বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে অতি প্রবল বৃষ্টির কারণে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।
ওরেঞ্জ অ্যালার্ট
দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকবে। তবে মঙ্গলবার থেকে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে এখানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দেওয়া হয়েছে। উপকূলের জেলাগুলিতে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
কলকাতায় ভারী বৃষ্টি
অন্যদিকে, কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজও মহানগরে বৃষ্টিমুখর দিন কাটবে। বৃষ্টির কারণে আজ ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী পালনে আংশিক বিঘ্ন ঘটতে পারে। আজ বিকেল বা সন্ধ্যার পর কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। আগামীকাল থেকে তা আরও হ্রাস পাবে। তবে বাংলাদেশে একটি নতুন ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে চলেছে। এর কারণে আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলকাতায় ফের কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে।
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